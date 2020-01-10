"Редко признаюсь в подобном": уставшая Маша Ефросинина решилась на личное откровение

Маша Ефросинина, которая отправилась с мужем Тимуром Хромаевым и детьми Наной и Александром на экзотический курорт, не стесняется больше демонстрировать формы в купальнике. Часто ведущую упрекают за худобу, но звезда признается. Что чувствует себя в своем теле отлично. Она ведт здоровый образ жизни, правильно питается и тщательно следит за собой, а среди поклонников завоевала неглавное звание иконы стиля. Так, теледива решилась на личное откровение о спорте и его месте в своей жизни.

На фото Маша в спортивном светлом топе и черных леггиснах сидит на тренажере. На ней нет и грамма косметики.

"Спорт и Женщина! Согласитесь, не самый легкий союз! Причем, стабильно одна сторона ( женщина) демонстрирует завидную переменчивость. Я - не исключение. Мало того, я - гений по придумыванию отмазок, чтобы просочковать: перелеты, джетлаг, нервное истощение .... Лидер моего хит-парада отговорок: "Усталой заниматься неэффективно, полезнее вздремнуть!" Но...Чудес не бывает! Да, мы их сильно ищем (это показывает периодически взрывающийся у меня Direct с вопросами: "просто скажи секрет!"), но нет, тут без вариантов! Заниматься женщине необходимо! И, умоляю, не кричите сейчас про погоню за худобой! Ну, я ж Америку вам не открою, заявив, что параметры не от нагрузок зависят, а от питания! Но вот выносливость, красота тела, упругость кожи, выброс негативных эмоций, запуск важных обменных процессов и самая важная кардио профилактика - это, уж простите, только с ж*пой, запихнутой в треники!" - написала ведущая.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Она призналась, что за последние несколько месяцев изрядно устала,прошлый год для теледивы также выдался непростым, поэтому она временно махнула на спорт рукой. Но отдых от физических нагрузок не принес желаемого облегчения, тогда Маша сделала вывод, что походы в тренажерный зал придают сил, даже если это кажется не так.



"Я тут редко признаюсь в подобном, но я расклеилась в последние несколько месяцев, устала ... Да и прошлый год психологически был, мягко говоря, полный отстой! И забросила спорт недель на восемь. Ну, типа, и так стресса через край - отдохну, надо сил набраться и вернусь к нагрузкам! Стало еще хуже! Это как-то парадоксально работает - если занимаешься собой и телом - больше появляется сил! Поэтому да, отвечаю всем, кто мне пишет, что я слетела с катушек, бегая каждый день свой кросс на отдыхе — это делает меня сильнее, бодрее, свежее даже, и стрессоустойчивее! Не говоря уже о том, что я себе снова нравлюсь в бикини! И да, я почти уверена, что те, кто закидывает мне про пресловутые комки биша и удаленные ребра — в зале эти люди последний раз были на уроках физ-ры!" - закончила эмоциональную речь она.

Фото: Маша Ефросинина с мужем Тимуром (instagram.com/mashaefrosinina)

В разделе "сториз" в подтверждение своих слов ведущая опубликовала несколько кадров с мужем и спортзала – даже на отдыхе пара не забывает о тренировках и делает их вместе. "Ненасытные", - подписала один из снимков Маша.

Фото: Маша Ефросинина с мужем Тимуром (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, что Маша Ефросинина поделилась откровением о третьем ребенке. Она хотела бы вновь познать радость материнства.