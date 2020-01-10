"Рідко зізнаюся в подібному": втомлена Маша Єфросиніна зважилася на особисте одкровення

Маша Єфросиніна, яка відправилася з чоловіком Тимуром Хромаєвим і дітьми Наною і Олександром на екзотичний курорт, не соромиться більше демонструвати форми в купальнику. Часто ведучій дорікають через худобу, але зірка зізнається, що відчуває себе в своєму тілі відмінно. Вона адже здоровий спосіб життя, правильно харчується і ретельно стежить за собою, а серед шанувальників завоювала неглавное звання ікони стилю. Так, теледіва зважилася на особисте одкровення про спорт та його місце у своєму житті.

На фото Маша в спортивному світлому топі і чорних леггінса сидить на тренажері. На ній немає й грама косметики.

"Спорт і Жінка! Погодьтеся, не самий легкий союз! Причому, стабільно одна сторона ( жінка) демонструє завидну мінливість. Я - не виняток. Мало того, я - геній по вигадуванню відмазок, щоб просочковать: перельоти, джетлаг, нервове виснаження .... Лідер мого хіт-параду відмовок: "Втомленій займатися неефективно, корисніше подрімати!" Але...Чудес не буває! Так, ми їх сильно шукаємо (це показує періодично вибухає у мене Direct з питаннями: "просто скажи секрет!"), але ні, тут без варіантів! Займатися жінці необхідно! І, благаю, не кричіть зараз про погоню за худобою! Ну, я ж вам не відкрию Америку, заявивши, що параметри не від навантажень залежать, а від харчування! Але ось витривалість, краса тіла, пружність шкіри, викид негативних емоцій, запуск важливих обмінних процесів і найважливіша кардіо профілактика - це, вже вибачте, тільки з д*пою, запихнутою в треніки!" - написала ведуча.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Вона зізналася, що за останні кілька місяців неабияк втомилася,минулий рік для теледіви також видався непростим, тому вона тимчасово махнула на спорт рукою. Але відпочинок від фізичних навантажень не приніс бажаного полегшення, тоді Маша зробила висновок, що походи в тренажерний зал надають сил, навіть якщо це здається не так.



"Я тут рідко зізнаюся в подібному, але я розклеїлася в останні кілька місяців, втомилася ... та й минулий рік психологічно був, м'яко кажучи, повний відстій! І закинула спорт на вісім тижнів. Ну, типу, і так стресу через край - відпочину, треба набратися сил і повернуся до навантажень! Стало ще гірше! Це якось парадоксально працює - якщо займаєшся собою і тілом - більше з'являється сил! Тому так, відповідаю всім, хто мені пише, що я злетіла з котушок, бігаючи кожен день свій крос на відпочинку — це робить мене сильніше, бадьоріше, свіже навіть, і більш стресостійкою! Не кажучи вже про те, що я подобаюся собі знову в бікіні! І так, я майже впевнена, що ті, хто закидає мені про горезвісні грудки біша і віддалені ребра — в залі ці люди останній раз були на уроках фіз-ри!" - закінчила емоційну промову вона.

Фото: Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром (instagram.com/mashaefrosinina)

У розділі "сторіз" на підтвердження своїх слів теледіва опублікувала кілька кадрів з чоловіком і спортзалу – навіть на відпочинку пара не забуває про тренуваннях і робить їх разом. "Ненаситні", - підписала один зі знімків Маша.

Фото: Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна поділилася одкровенням про третю дитину. Вона хотіла б знову пізнати радість материнства.