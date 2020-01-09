Перестала стесняться: Маша Ефросинина показала подтянутую фигуру в купальнике

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая не часто публикует в сети откровенные фото

Известная телеведущая и мама двоих детей Маша Ефросинина в свои 40 лет может похвастаться цветущим внешним видом и подтянутой фигурой. Все это результат работы над собой - правильного питания и спорта, ведь в юности звезда вовсе не отличалась хрупким телосложением. При этом она не относится к любителям публиковать в сети откровенные фото - даже снимки в купальнике можно увидеть в Instagram артистки очень редко.

Однако сейчас Маша находится на отдыхе в теплых краях вместе с мужем и детьми и решила сделать исключение. В разделе сторис своего аккаунта ведущая продемонстрировала эффектный пляжный лук и стройную фигуру. Она сделала снимок в зеркале, позируя в слитном купальнике цвета фуксии с голубым поясом-вставкой. Необычная модель костюма эффектно оголяет плечи знаменитости, а завершают образ массивные солнцезащитные очки.

"Мамасита из рэди фо зе бич", - подписала кадр Ефросинина, что является транслитерацией с английского "Мамасита готова к пляжу".

Отметим, что Маша явно отдает предпочтение именно цельным купальникам, а не бикини. Ранее она показала еще один яркий пляжный наряд - красно-черный с крупными оборками. К слову, на вопрос подписчиков о том, почему она стала выкладывать фото в купальниках, чего почти не делала ранее, ведущая ответила, что она просто перестала стесняться.

Она с удовольствием делится с поклонниками своими секретами красоты и нередко показывает фото без макияжа, восхищая естественной красотой.

Напомним, недавно Маша Ефросинина призналась, что мечтает о третьем ребенке, но на это непросто решиться. Телезвезда не уверена, должен ли малыш быть биологическим или же усыновленным - однако в любом случае необходимо заручиться поддержкой семьи для принятия такого важного решения. Ведущая и ее муж Тимур Хромаев уже воспитывают 15-летнюю дочь Нану и 5-летнего сына Александра.