Разваливаюсь на куски: Ирина Шейк впервые назвала причину разрыва с Брэдли Купером

Ирина Шейк и Брэдли Купер - одна из самых обсуждаемых пар шоу-бизнеса. Супермодель и актер тщательно скрывали свою личную жизнь от журналистов. А получить снимок селебритис с дочкой было большой удачей для папарацци. Что и говорить, если за все время пребывания в "браке" с голливудской звездой Ирина ни разу не опубликовала с ним или с дочкой фото в своем instagram-блоге. В вопросе личной жизни Шейк - крайне закрытый человек.

А после расставания с Купером в 2019 году, ни Ирина, ни ее экс-возлюбленный так ни разу не прокомментировали ситуацию. В новом интервью для британского журнала VOGUE супермодель впервые решилась рассказать о разрыве с Купером.

Так, на вопрос, почему они разошлись с актером, Ирина отвечает: “Думаю, что в любые хорошие отношения ты привносишь и лучшее и худшее в себе — такова уж человеческая природа. Два прекрасных человека далеко не всегда могут составить хорошую пару”.

При этом супермодель уточняет, что для нее отношения с Купером были “большой удачей”.

Ирина Шейк на обложке британского Vogue

Однако после разрыва с Брэдли Ирине некогда унывать. Модель подчеркивает, что на сегодняшний день ей важно найти баланс между своими новыми ролями:

“Труднее всего найти баланс и научиться быть и одинокой матерью, и работающей женщиной, и воспитательницей. Поверьте, иногда я просыпаюсь с мыслью: “Боже, я не знаю, что мне делать. Я разваливаюсь на куски”.

Ирина Шейк и Брэдли Купер (скриншоты: instagram.com/a.typic.no)

А вот на прямой вопрос, из-за чего все-таки модель и актер порвали, Ирина предполагает, что всему виной разница в менталитете и воспитании. Отметим, что Шейк (Ирина Шайхлисламова) - российская супермодель из Челябинской области. Ее отец был шахтером, мать - преподавала музыку. Пройдя сложный путь, в 2005 году Ирина начала работать в качестве модели в Европе, а затем в США.

“Я сильная личность, и я определенно знаю, чего хочу, некоторые мужчины боятся этого. Если кто-то уходит из моей жизни, то уходит окончательно, я действительно рву все связи. Думаю, некоторые действительно боятся этой холодности. Не многие знают, что под всем этим — добрый, милый человек, который плачет в интервью”, - говорит модель.

Напомним, что до встречи с голливудским актером Шейк 5 лет была в отношениях с именитым красавчиком - футболистом Криштиану Роналду. В апреле 2015 года официально подтвердилась информация, что Шейк встречается с Брэдли Купером. В марте 2017 года у модели и актера родилась дочка, которой дали имя Лея де Сьен. При этом пара официально так и не расписалась, а жила в гражданском браке. В июне 2019 года Шейк и Купер расстались.

Напомним, ранее Ирина Шейк в жакете на голое тело пленила образом соблазнительной скромницы.