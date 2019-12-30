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Загорелая и счастливая: Ирина Шейк блеснула пышными формами в откровенном мини

Lite » Мода 30.12.2019 - 20:22
Загорелая и счастливая: Ирина Шейк блеснула пышными формами в откровенном мини
Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Звезда отправилась на отдых

Ирина Шейк не зря на днях показала соблазнительное архивное фото с берега океана. На днях знаменитая модель вновь отправилась на отдых. Причина более чем важная – 33-летняя красавица улетела на свадьбу к близкой подруге Инге Рубинштейн. Девушки позируют на фоне песка и декора пляжного ресторана, обнявшись. В подписи она написала, что поздравляет новобрачных.

Загорелая и счастливая: Ирина Шейк блеснула пышными формами в откровенном миниИрина и Инга (фото: instagram.com/irinashayk)

На фото Ирина примерила белое мини-платье, которое подчеркнуло ее пышные формы и шоколадный загар. Популярная модель стоит в пол-оборота, соблазнительно прогнувшись. Образ горячей красотки дополнили черно-красная сумочка с принтом под леопард, а на одну ногу она надела браслет. Пышная укладка, чувственный макияж… Ирина просто взорвала сеть таким ярким образом.

Наряд уже облетел много модных сайтов, которые советуют всем в преддверии отпуска запастись подобным нарядом. «Восхитительна», «прекрасна», «наши поздравления», – пишут фолловеры, заодно поздравляя Ингу. Она, к слову, выбрала более скромный вариант – костюм в пижамном стиле болотного оттенка с белыми полосами. Завершал стильный образ кулон и ободок в волосах.

Загорелая и счастливая: Ирина Шейк блеснула пышными формами в откровенном миниИрина и Стелла (фото: instagram.com/irinashayk)

Напомним, сама Ирина Шейк личную жизнь предпочитает держать подальше от посторонних взглядов. Даже когда модель была в отношениях с отцом своего ребенка, голливудским актером Брэдли Купером, она старалась не показывать свои чувства. В микроблоге знаменитости крайне редко появлялись общие снимки. Последний из них – с премии «Оскар», которую они посетили как пара. С тех пор как союз Ирины и Брэдли распался окончательно, в прессе то и дело появляются слухи о ее новых романах. Которые, тем не менее, не подтверждаются ни Шейк, ни ее ближайшим окружением.

К слову, Ирина часто появляется на людях в компании Стеллы Максвелл, известной своей нетрадиционной ориентацией. Недавно девушки даже летали на совместный отдых.

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