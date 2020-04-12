Разработала систему: внучка Ротару поделилась личной антистресс-программой на карантине

Внучка Софии Ротару, 18-летняя Соня Евдокименко, сейчас находится в США, где живет и учится в престижной Школе дизайна "Парсонс". Девушка коротает карантинные будни в квартире на Манхеттене, ведь в Нью-Йорке, как и во всем мире, эпидемия коронавируса, поэтому оживленное "Большое яблоко" на время опустело. Конечно же, эти печальные события затрагивают каждого, и не обходиться без стресса, поэтому Соня разработала собственную антистресс-методику, которая помогает ей поддерживать эмоциональный баланс. В Instagram она поделилась своей программой для внутреннего спокойствия и гармонии.

Девушка опубликовала предметное фото, на котором запечатлена развернутая книга, чашка кофе и тарелка со свежими ягодами – клубникой и черникой.

"Сегодня утром закончила читать "Атомные Привычки". Автор дает много полезных советов! Я читала, размышляла и практиковала. За последние четыре недели самоизоляции у меня получилось разработать систему, которая помогает мне оставаться активной и иметь позитивный настрой. Как пример, утренняя медитация, а затем вкусная чашка кофе", – рассказала внучка звезды.

Фото: (instagram.com/iamsofiaeve)

К слову, Соня не все время сидит дома, а выходит на прогулки в Сентрал-парк. Она размещает фото цветущих деревьев и наслаждается прогменадом на свежем воздухе. Для воскресной прогулки девушка выбрала куртку-косуху нежно-розового цвета, пестрый бело-синий платок, а глаза спрятала за солнечными очками.

Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Напомним, что ранее внучку Софии Ротару упрекнули в том, что она вышла на прогулку без маски.