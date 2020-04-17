В расстегнутом пиджаке и нижнем белье: Алина Гросу завела сеть пикантными фото

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Певица решила сходить выбросить мусор в откровенном наряде

Алина Гросу на карантине неожиданно открыла в себе страсть к готовке - 24-летняя певица регулярно балует любимого мужа разнообразными вкусняшками, а также делится своими рецептами в сети, записывая процесс готовки блюд на видео. Кроме того, артистка продолжает работать над новыми песнями и рисует. В ее аккаунте уже давненько не было откровенных снимков - видимо, девушка решила это исправить и выложила серию кадров в пикантном образе.

Алина позирует в черном бюстгальтере и брюках, а также сером пиджаке в клетку, который она игриво расстегнула, оголив упругий животик. Волосы красотка собрала и украсила блестящим ободком, а на лицо нанесла красивый макияж. Завершают эффектный лук массивные серьги в ушах певицы.

"Пойду, что ли, мусор выброшу. А вы куда на карантине наряжаетесь?))" - шутливо прокомментировала фото Гросу.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Впечатленные поклонники поспешили прокомментировать откровенные снимки любимой артистки.

На встречу с курьером

Простите за вопрос, а где ваш Муж

Так наряжатись щоб мусора викинути це капець просто

Если меня так каждая девушка будет встречать, я точно курьером пойду работать

Красота

Классное фото !!°

Разве можно так красиво?

В последние недели на выход с мусором кудри и мейк делаю. хоть где то, хоть как то выхожу

Красивая

К холодильнику

На кухню.

Алина, какая же ты шикарная

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, ранее Алина Гросу ошеломила фанатов новым имиджем и показала свою новую стрижку.