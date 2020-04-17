В расстегнутом пиджаке и нижнем белье: Алина Гросу завела сеть пикантными фото

Певица решила сходить выбросить мусор в откровенном наряде
Алина Гросу на карантине неожиданно открыла в себе страсть к готовке - 24-летняя певица регулярно балует любимого мужа разнообразными вкусняшками, а также делится своими рецептами в сети, записывая процесс готовки блюд на видео. Кроме того, артистка продолжает работать над новыми песнями и рисует. В ее аккаунте уже давненько не было откровенных снимков - видимо, девушка решила это исправить и выложила серию кадров в пикантном образе.
Алина позирует в черном бюстгальтере и брюках, а также сером пиджаке в клетку, который она игриво расстегнула, оголив упругий животик. Волосы красотка собрала и украсила блестящим ободком, а на лицо нанесла красивый макияж. Завершают эффектный лук массивные серьги в ушах певицы.
"Пойду, что ли, мусор выброшу. А вы куда на карантине наряжаетесь?))" - шутливо прокомментировала фото Гросу.
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Впечатленные поклонники поспешили прокомментировать откровенные снимки любимой артистки.
Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)
Напомним, ранее Алина Гросу ошеломила фанатов новым имиджем и показала свою новую стрижку.