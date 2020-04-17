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В расстегнутом пиджаке и нижнем белье: Алина Гросу завела сеть пикантными фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.04.2020 - 15:29
В расстегнутом пиджаке и нижнем белье: Алина Гросу завела сеть пикантными фото
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Певица решила сходить выбросить мусор в откровенном наряде

Алина Гросу на карантине неожиданно открыла в себе страсть к готовке - 24-летняя певица регулярно балует любимого мужа разнообразными вкусняшками, а также делится своими рецептами в сети, записывая процесс готовки блюд на видео. Кроме того, артистка продолжает работать над новыми песнями и рисует. В ее аккаунте уже давненько не было откровенных снимков - видимо, девушка решила это исправить и выложила серию кадров в пикантном образе.

Алина позирует в черном бюстгальтере и брюках, а также сером пиджаке в клетку, который она игриво расстегнула, оголив упругий животик. Волосы красотка собрала и украсила блестящим ободком, а на лицо нанесла красивый макияж. Завершают эффектный лук массивные серьги в ушах певицы.

"Пойду, что ли, мусор выброшу. А вы куда на карантине наряжаетесь?))" - шутливо прокомментировала фото Гросу.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Впечатленные поклонники поспешили прокомментировать откровенные снимки любимой артистки.

  • На встречу с курьером
  • Простите за вопрос, а где ваш Муж
  • Так наряжатись щоб мусора викинути це капець просто
  • Если меня так каждая девушка будет встречать, я точно курьером пойду работать
  • Красота
  • Классное фото !!°
  • Разве можно так красиво?
  • В последние недели на выход с мусором кудри и мейк делаю. хоть где то, хоть как то выхожу
  • Красивая
  • К холодильнику
  • На кухню.
  • Алина, какая же ты шикарная

В расстегнутом пиджаке и нижнем белье: Алина Гросу завела сеть пикантными фото

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, ранее Алина Гросу ошеломила фанатов новым имиджем и показала свою новую стрижку.

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