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Весеннее обновление: Алина Гросу ошеломила фанатов новым имиджем

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.03.2020 - 15:46
Весеннее обновление: Алина Гросу ошеломила фанатов новым имиджем
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Певица предстала перед поклонниками с новой стрижкой

Алина Гросу недавно уже озадачила поклонников якобы сменой имиджа - певица предстала на фото с непривычной густой ровной челкой. Однако позже оказалось, что то был лишь парик и артистка "игралась" с образами. Однако с приходом весны звезда все же решилась на реальные изменения во внешности и поразила фанов новой прической.

Фото и видео в новом имидже Алина опубликовала на своей странице в Instagram. 24-летняя знаменитость решилась на beauty-эксперимент – она укоротила свою привычную длину волос, сделав удлиненное каре, а также применила модное окрашивание омбре. На снимке Гросу запечатлена сидящей на стуле в total black луке - черном платье с откровенным декольте, а также колготках и туфлях в тон.

Девушка также выложила видео из машины, где крупным планом сняла лицо и новую стрижку.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

"Каре, омбре и день рождения @tv_domashniy. Ура. Как вам моя новая стрижка?)" - прокомментировала артистка.

Фолловеры принялись бурно обсуждать новую прическу Гросу в комментариях - большинству она пришлась по душе и они отметили, что певице идет такая стрижка и она выглядит превосходно.

  • Тобі дуже личить, чудова
  • Вау ваууу неймовірна. Просто супер
  • Красотка)))
  • Суперррр
  • Красавица наша
  • Дуже гарно
  • Очень красиво
  • Сексі кроха
  • Очень красивый , очень идёт новый образ
  • Детка, ты космос))))))
  • С длинными было лучше
  • Миленько
  • Ну очень красивая. Тебе так идёт это каре. Красотка. Поздравляю
  • Очень идет)
  • Не жаль было обрезать такие шикарные волосы?

Весеннее обновление: Алина Гросу ошеломила фанатов новым имиджем

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, Алина Гросу очаровала ярким луком в красных тонах на прогулке по немецкому городу Баден-Баден.

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