У розстебнутому піджаку і нижній білизні: Аліна Гросу завела мережу пікантними фото

Співачка вирішила сходити викинути сміття у відвертому вбранні
Аліна Гросу на карантині несподівано відкрила в собі пристрасть до готування - 24-річна співачка регулярно тішить коханого чоловіка різноманітними смаколиками, а також ділиться своїми рецептами в мережі, записуючи процес приготування страв на відео. Крім того, артистка продовжує працювати над новими піснями і малює. В її акаунті вже давненько не було відвертих знімків - мабуть, дівчина вирішила це виправити і виклала серію кадрів в пікантному образі.
Аліна позує в чорному бюстгальтері і брюках, а також сірому піджаку в клітку, який вона грайливо розстебнула, оголивши пружний животик. Волосся красуня зібрала і прикрасила блискучим обідком, а на обличчя нанесла красивий макіяж. Завершують ефектний лук масивні сережки у вухах співачки.
"Піду, чи що, викину сміття. А ви куди на карантині наряжаєтесь?))" - жартівливо прокоментувала фото Гросу.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Вражені шанувальники поспішили прокоментувати відверті знімки улюбленої артистки.
Скріншот коментарів (instagram.com/alina_grosu)
Нагадаємо, раніше Аліна Гросу ошелешила фанатів новим іміджем і показала свою нову стрижку.