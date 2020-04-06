Мишель Андраде и Алина Гросу нашли интересное увлечение во время карантина

Мишель Андраде (фото: ТК "Украина")

Певицы не теряют дома времени зря

У певиц Мишель Андраде и Алины Гросу общее увлечение. Чем занимаются на карантине, знаменитости рассказали в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Мишель Андраде не теряет времени дома.

«Я сейчас дома и готовлю вместе с моей мамочкой», – поделилась домашними хлопотами Мишель Андраде.

Ее коллега по сцене, Алина Гросу, тоже открыла в себе кулинарный талант.

«Я, как и все, сейчас нахожусь на карантине, но решила провести это время с пользой, – сказала Алина Гросу. – Я открыла свой кулинарный блог и чаще общаюсь с близкими людьми».

Но кулинария не единственное увлечение певицы, звезда нашла время для рисования и написания книги. Кроме того, Алина Гросу продолжает работать над новыми песнями. Хотя она честно призналась, что уже соскучилась по концертам и общению с поклонниками ее творчества.

«Я хочу пожелать всем – меньше паниковать, – посоветовала певица. – Чаще мойте руки. Лишний раз не выходите на улицу. Проводите время с пользой. Заботьтесь о себе и своих близких».

Мишель Андраде тоже считает, что не стоит паниковать.

«Я хочу, чтобы мы все равно находили силы, потому что только позитивные мысли выведут нас из этой ситуации, – сказала певица. – Поэтому вперед – у нас все получится».