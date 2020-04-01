Правда или шутка? Алина Гросу взбудоражила сеть заявлением о беременности

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Певица опубликовала видео, в котором держит в руках позитивный тест на беременность

В свои 24 года Алина Гросу - успешная певица, а кроме того, и счастливая жена. В прошлом году артистка вышла замуж и наслаждается ролью хранительницы домашнего очага, продолжая строить карьеру и много путешествовать. К слову, недавно она ответила на популярный вопрос о пластических операциях - Алина заявила, что ее красота натуральная и ей просто повезло с генами. А 1 апреля звезда выложила в своем Instagram видео, которое вызвало бурную реакцию и споры среди ее поклонников.

И неудивительно, ведь Гросу заявила о своей беременности! В ролике девушка удивленно и с улыбкой смотрит на тест на беременности, который держит в руках и на котором явно видны две полоски, что свидетельствует о подтверждении беременности.

"Мы сами в шоке. Ура!!!!!!!!" - прокомментировала ролик певица.

Видео: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Однако многие фанаты посчитали, что это всего лишь шутка - ведь публикация была сделана в День смеха, 1 апреля. В комментариях развернулись бурные дискуссии - кто-то поздравляет пару с будущим прибавлением, а кто-то убеждает, что Алина всего лишь разыграла их.

Люблю вас поздравляю Алиночка!!!

С 1 апреля

Поздравляю! Если это правда- это прекрасно!

Поздравляю

Я так мужа тоже повеселила с утра, нашла свой старый тест от второй Беременности

І вас з 1 квітня)

Супер

Алина, поздравляю!Это самое прекрасное,что может случиться с женщиной!!!!!

Щиро вітаю.

Ага, да да да так мы и поверили

Вiтаю, Надiюсь, що це не 1 квiтня)

Поздравляю) надеюсь не шутка

А блин 1 апреля

Обычно звезды скрывают беременность до последнего, а тут Алина решила всем показать) с 1 апреля))

Поздравляю.Продуктивный карантин, зря время не теряли

Шутка минутка)

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, ранее Алина Гросу ошеломила фанатов новым имиджем и показала свою новую стрижку.