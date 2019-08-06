Расслабленные Осадчая и Горбунов показали романтику у моря

Катя Осадчая и Юрий Горбунов не отстают от звездных друзей и тоже проводят отпуск на курорте за границей. Ведущие выбрали для отдыха Турцию, где прекрасно проводят время на пляже и наслаждаются море и солнцем. Катя с удовольствием делится фото в купальниках и демонстрирует стройные формы, а Юрий публикует совместные снимки с любимой женой.

На свежем фото в Instagram ведущий решил показать романтику с Катей на пляже. Пара сделала селфи на фоне моря и прибрежных скал. Теледива наклонилась к уху супруга, будто в поцелуе. На Кате – соломенная шляпка, купальник, солнечные очки и украшение виде небольших ракушек.

"Щоооо? Навіть не проси!" - с юмором прокомментировал ведущий романтичный кадр, добавив ему ноту курьезности.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники оценили фото влюбленных, и сообщили что они – прекрасная пара, за которой приятно наблюдать.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Нежно

Я для тебя - все смогу - все исполню- ты только попроси

Ви такі хороші. Щастя в усіх його проявах на многії літа

Красивые

Які ви красиві!

Любуємось вашою парою! Щастя вам!

Проси, проси про дівчинку

І Ви зможите відмовити такій красуні? Не вірю! Ви гарна пара!

Вы очень красивая пара!

Природні відносини. Краса!

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая показала стройные формы в купальнике . Она позировала на фоне бескрайнего моря и прибрежных скал.

Также Катя Осадчая похвасталась фото с мужем Юрием Горбуновым из Нидерландов и поделилась мощной мотивацией.

Напомним, что стильная Катя Осадчая в легком летнем сарафане на тонких бретелях очаровала женственным образом на отдыхе в Турции.