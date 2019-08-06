Розслаблені Осадча та Горбунов показали романтику біля моря

Телеведучий оригінально підписав зворушливе фото з дружиною
Катя Осадча та Юрій Горбунов не відстають від зіркових друзів і теж проводять відпустку на курорті за кордоном. Ведучі вибрали для відпочинку Туреччину, де чудово проводять час на пляжі і насолоджуються море і сонцем. Катя із задоволенням ділиться фото в купальниках і демонструє стрункі форми, а Юрій публікує спільні знімки з коханою дружиною.
На свіжому фото в Instagram ведучий вирішив показати романтику з Катею на пляжі. Пара зробила селфі на фоні моря і прибережних скель. Теледіва нахилилась до вуха чоловіка, ніби застигла в поцілунку. На Каті – солом'яний капелюшок, купальник, сонячні окуляри і прикраса вигляді невеликих мушлів.
"Щоооо? Навіть не проси!" - з гумором прокоментував ведучий романтичний кадр, додавши йому ноту кумедності.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Шанувальники оцінили фото закоханих, і повідомили що вони – чудова пара, за якою приємно спостерігати.
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Скріншот коментарів
Раніше Катя Осадча показала стрункі форми в купальнику . Вона позувала на фоні безкрайнього моря і прибережних скель.
Також Катя Осадча похвалилася фото з чоловіком Юрієм Горбуновим з Нідерландів і поділилася потужною мотивацією.
Нагадаємо, що стильна Катя Осадча в легкому літньому сарафані на тонких бретелях зачарувала жіночним чином на відпочинку в Туреччині.