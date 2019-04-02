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Ранняя птичка: Джамала заинтриговала новым клипом (фото)


Поклонники в один голос предположили, что речь идет о песне Solo

Джамала порадовала поклонников новым светлым и одновременно очень стильным фото. Так, певица позирует, сидя на подоконнике. При этом певица одета очень стильно и даже по-весеннему воздушно. Джамала выбрала для своего элегантного образа воздушную белоснежную блузу плиссе с объемными рукавами фонариками. Образ дополняют черные брюки-клеш – также плиссе.

К слову, плиссе – ультратренд сезона весна-лето 2019. Если в прошлом сезоне модницы демонстрировали в основном "юбки-гармошки". То в этом году плиссе приветствуется буквально в любом элементе гардероба: юбки, брюки, блузы и даже пальто. Как это и демонстрирует Джамала.

При этом певица отмечает, что фото было сделано в рамках недавней фотосессии.

Также свой снимок Джамала сопроводила интригующей подписью. Во-первых, выяснилось, что исполнительница проснулась сегодня очень рано. Во-вторых, у нее проходят съемки новой видеоработы.

"Хто прокидається о шостій, у того сьогодні зйомки відеокліпу. Як думаєте, на яку пісню знімаємо відео?" – пишет Джамала.

Стильная Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники исполнительницы поспешили оставить первые комментарии. При этом очень многие отметили, что это клип на песню Solo.

  • "Неважко здогадатися, на яку"
  • "Solo!)"
  • "Буде кліп на Solo?"
  • "Если это будет клип на "Solo", то значит наверное будет что-то необычное, красочное и загадочное, например как соло на луне"
  • "Джамала! Вот это новость! Уже предвещаем что-то невероятно красивое. Ждём клип с нетерпением!"
  • "Класне вбрання!"
  • "Красуня наша!"

Solo – Джамала

Напомним, ранее Джамала оголила плоский животик в ярком наряде.Певица выступила на премии YUNA-2019.

К слову, Джамала показывала некоторые кадры из фотосессии для Harper's Bazaar. Так, певица перевоплотилась в "черного лебедя" и позировала в восхитительном черном костюме от Аrtemklimchuk.

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