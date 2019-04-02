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Рання пташка: Джамала заінтригувала новим кліпом (фото)


Шанувальники в один голос припустили, що мова йде про пісню Solo

Джамала порадувала шанувальників новим світлим і одночасно дуже стильним фото. Так, співачка позує, сидячи на підвіконні. При цьому співачка одягнена дуже стильно і навіть по-весняному повітряно. Джамала вибрала для свого елегантного образу повітряну білосніжну блузку плісе з об'ємними рукавами-ліхтариками. Образ доповнюють чорні брюки-кльош – також плісе.

До речі, плісе – ультратренд сезону весна-літо 2019. Якщо в минулому сезоні модниці демонстрували в основному "спідниці-гармошки". То в цьому році плісе вітається буквально в будь-якому елементі гардеробу: спідниці, штани, блузи і навіть пальто. Як це і демонструє Джамала.

При цьому співачка зазначає, що фото було зроблено в рамках нещодавньої фотосесії.

Також свій знімок Джамала супроводила інтригуючою підписом. По-перше, з'ясувалося, що виконавиця прокинулася сьогодні дуже рано. По-друге, у неї проходять зйомки нової відеороботи.

"Хто прокидається о шостій, у того сьогодні зйомки відеокліпу. Як думаєте, на яку пісню знімаємо відео?" – пише Джамала.

Стильна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники виконавиці поспішили залишити перші коментарі. При цьому дуже багато відзначили, що це кліп на пісню Solo.

  • "Неважко здогадатися, на яку"
  • "Solo!)"
  • "Буде кліп на Solo?"
  • "Якщо це буде кліп на "Solo", то значить напевно буде щось незвичайне, барвисте і загадкове, наприклад як соло на місяці"
  • "Джамала! Ось це новина! Вже передрікаємо щось неймовірно красиве. Чекаємо кліп з нетерпінням!"
  • "Класне вбрання!"
  • "Красуня наша!"

Solo – Джамала

Нагадаємо, раніше Джамала оголила плоский животик у яскравому вбранні.Співачка виступила на премії YUNA-2019.

До речі, Джамала показувала деякі кадри з фотосесії для Harper's Bazaar. Так, співачка перевтілилася в "чорного лебедя" і позувала у чудовому чорному костюмі від Аrtemklimchuk.

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