Рання пташка: Джамала заінтригувала новим кліпом (фото)

Шанувальники в один голос припустили, що мова йде про пісню Solo
Джамала порадувала шанувальників новим світлим і одночасно дуже стильним фото. Так, співачка позує, сидячи на підвіконні. При цьому співачка одягнена дуже стильно і навіть по-весняному повітряно. Джамала вибрала для свого елегантного образу повітряну білосніжну блузку плісе з об'ємними рукавами-ліхтариками. Образ доповнюють чорні брюки-кльош – також плісе.
До речі, плісе – ультратренд сезону весна-літо 2019. Якщо в минулому сезоні модниці демонстрували в основному "спідниці-гармошки". То в цьому році плісе вітається буквально в будь-якому елементі гардеробу: спідниці, штани, блузи і навіть пальто. Як це і демонструє Джамала.
При цьому співачка зазначає, що фото було зроблено в рамках нещодавньої фотосесії.
Також свій знімок Джамала супроводила інтригуючою підписом. По-перше, з'ясувалося, що виконавиця прокинулася сьогодні дуже рано. По-друге, у неї проходять зйомки нової відеороботи.
"Хто прокидається о шостій, у того сьогодні зйомки відеокліпу. Як думаєте, на яку пісню знімаємо відео?" – пише Джамала.
Стильна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Шанувальники виконавиці поспішили залишити перші коментарі. При цьому дуже багато відзначили, що це кліп на пісню Solo.
Solo – Джамала
Нагадаємо, раніше Джамала оголила плоский животик у яскравому вбранні.Співачка виступила на премії YUNA-2019.
До речі, Джамала показувала деякі кадри з фотосесії для Harper's Bazaar. Так, співачка перевтілилася в "чорного лебедя" і позувала у чудовому чорному костюмі від Аrtemklimchuk.