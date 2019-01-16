Пышнотелая модель Эшли Грэм засветила округлые формы в купальнике

Фото: Эшли Грэм (instagram.com/ashleygraham)

Модель plus size не стесняется своих форм

Известная американская модель формата plus size Эшли Грэм, которая снялась в пикантной фотосессии в нижнем белье, в очередной раз наглядно продемонстрировала поклонникам, что такое любовь к своему телу. Пышнотелая красотка поделилась на своей странице в Instagram пикантным фото в купальнике.

На снимке 31-летняя Эшли позирует в полосатом бикини, сидя на песке у воды и соблазнительно глядя в камеру.

Фото: Эшли Грэм (instagram.com/ashleygraham)

Судя по подписи к фото, оно было сделано во время съемок в брендовых купальниках Swimsuits For All, которые разработаны для пышнотелых женщин. Сама Грэм также принимала участие в создании коллекции.

На странице бренда было опубликовано еще одно фото модели - в слитном черном купальнике с шнуровкой на груди.

Фото: Эшли Грэм (instagram.com/ashleygraham)

Поклонники с восторгом приняли новое фото Эшли и засыпали ее комплиментами в комментариях.

"Очень горячее тело", "У тебя очень красивое тело и прекрасное лицо", "Красотка", "Хотела бы я иметь твою уверенность в себе", "Такой плоский живот!", "Я могу лишь мечтать выглядеть так, как ты", - пишут подписчики в комментариях.

Отметим, что Грэм прославилась как пышнотелая модель, которая одной из первых украсила обложки культовых глянцев вроде Elle Quebec, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour, Elle UK и других. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке спортивного издания Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Напомним, ранее американская модель формата plus size Эшли Грэм в образе сексапильной селянки снялась в довольно необычной фотосессии для парижского Vogue. На снимках модель косит сено в платье с тесным корсетом, подчеркнувшим ее роскошную грудь, а также кормит кур, чистит овощи и даже пасет овец.

Отметим, что американская модель plus size Эшли Грэм стала героиней нового выпуска видеокалендаря Love Magazine. Одна из самых известных манекенщиц в категории plus-size появляется в черно-белом видеоролике в образе ретро-дивы - с голливудской укладкой, в тесном корсете, леопардовых легинсах и перчатках по локти.

Кстати, пышнотелая модель Тесс Холлидей поразила прозрачным костюмом на Хэллоуин.