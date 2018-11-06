Сексапильная селянка: пышнотелая Эшли Грэм снялась в необычном фотосете для Vogue

Фото: Эшли Грэм (коллаж РБК-Украина)

На снимках модель косит сено, кормит кур и чистит овощи

Известная американская модель формата plus size Эшли Грэм в образе сексапильной селянки снялась в довольно необычной фотосессии для парижского Vogue.

Пышнотелая красотка позировала перед объективом фэшн-фотографа Лахлана Бейли в нарядах от известных брендов: Vivienne Westwood, Dior и других.

На снимках модель косит сено в платье с тесным корсетом, подчеркнувшим ее роскошную грудь, а также кормит кур, чистит овощи и даже пасет овец.

Фото: Эшли Грэм (instagram.com/ashleygraham)

Есть также несколько фото, на которых Эшли позирует в реке в соблазнительных позах.

Фото: Эшли Грэм (instagram.com/ashleygraham)

Снимками Грэм поделилась в своем Instagram, вызвав полный восторг у своих подписчиков.

"Я была в своей стихии во время этой съемки. Босиком, кормила животных, пачкалась и была единым целым с природой", - написала модель.

Фото: Эшли Грэм (instagram.com/ashleygraham)

Отметим, что локацией для впечатляющего фотосета стал живописный остров Корсика.

Напомним, пышнотелая модель Тесс Холлидей поразила прозрачным костюмом на Хэллоуин.

Ранее американская модель формата plus size Эшли Грэм поделилась пикантным фото в купальнике.

Отметим, что американская модель plus-size Эшли Грэм стала героиней нового выпуска видеокалендаря Love Magazine. Одна из самых известных манекенщиц в категории plus-size появляется в черно-белом видеоролике в образе ретро-дивы, - с голливудской укладкой, в тесном корсете, леопардовых легинсах и перчатках по локти.

Видео: РБК-Украина