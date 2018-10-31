Пышнотелая модель поразила прозрачным костюмом на Хэллоуин

Фото: Тесс Холлидей (коллаж РБК-Украина)

Тесс Холлидей собралась на вечеринку в откровенном наряде

Знаменитая модель plus-size Тесс Холлидей продемонстрировала своим подписчикам, какой наряд она выбрала для празднования Хэллоуина. Снимок девушка опубликовала в Instagram.

Самая полная пышнотелая модель в мире смело нарядилась в весьма откровенный костюм сексапильного скелета. 33-летняя Тесс надела прозрачный черный топ с соответсвующим принтом в комплекте с легинсами. Кроме того, девушка дополнила образ ботильонами на шпильке.

Фото: Тесс Холлидей (instagram.com/tessholliday)

Стоит отметить, что не все подписчики Холлидей оценили подобный наряд. Некоторые из них прокомментировали, что для 155-килограммовой девушки этот костюм выглядит неподобающе. Однако большинство поклонников одобрили выбор Тесс.

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Видео: РБК-Украина