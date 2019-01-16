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Пишнотіла модель Ешлі Грем засвітила округлі форми в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.01.2019 - 10:46
Пишнотіла модель Ешлі Грем засвітила округлі форми в купальнику
Фото: Ешлі Грем (instagram.com/ashleygraham)

Модель plus size не соромиться своїх форм

Відома американська модель формату plus size Ешлі Грем, яка знялася у пікантній фотосесії в нижній білизні, в черговий раз наочно продемонструвала шанувальникам, що таке любов до свого тіла. Пишнотіла красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram пікантним фото в купальнику.

На знімку 31-річна Ешлі позує в смугастому бікіні, сидячи на піску біля води і спокусливо дивлячись у камеру.

Пишнотіла модель Ешлі Грем засвітила округлі форми в купальнику

Фото: Ешлі Грем (instagram.com/ashleygraham)

Судячи з підпису до фото, воно було зроблене під час зйомок в брендових купальниках Swimsuits For All, які розроблені для пишнотілих жінок. Сама Грем також брала участь у створенні колекції.

На сторінці бренду було опубліковано ще одне фото моделі - в цільному чорному купальнику з шнурівкою на грудях.

Пишнотіла модель Ешлі Грем засвітила округлі форми в купальнику

Фото: Ешлі Грем (instagram.com/ashleygraham)

Шанувальники з захопленням прийняли нове фото Ешлі і засипали її компліментами в коментарях.

"Дуже гаряче тіло", "У тебе дуже гарне тіло і прекрасне обличчя", "Красуня", "Хотіла б я мати твою впевненість у собі", "Такий плоский живіт!", "Я можу лише мріяти виглядати так, як ти", - пишуть підписники в коментарях.

Зазначимо, що Грем прославилася як пишнотіла модель, яка однією з перших прикрасила обкладинки культових глянців Elle Quebec, Vogue, Harper's Bazaar, Glamour, Elle UK та інших. У 2016 році вона стала першою plus size моделлю, яка з'явилася на обкладинці спортивного видання Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Нагадаємо, раніше американська модель формату plus size Ешлі Грем в образі сексапільної селянки знялася в досить незвичайній фотосесії для паризького Vogue. На знімках модель косить сіно в сукні з тісним корсетом, що підкреслив її розкішні груди, а також годує курей, чистить овочі і навіть пасе овець.

Зазначимо, що американська модель plus-size Ешлі Грем стала героїнею нового випуску видеокалендаря Love Magazine. Одна з найвідоміших манекенниць в категорії plus size з'являється в чорно-білому відеоролику в образі ретро-діви - з голлівудською укладанням, у тісному корсеті, леопардових легинсах і рукавичках по лікті.

До речі, пишнотіла модель Тесс Холлідей вразила прозорим костюмом на Хеллоуїн.

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