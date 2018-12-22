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"П'ять років тому я полюбила грудень": Слава з "НеАнгелів" поділилася романтичним спогадом

Lite » Зірки 22.12.2018 - 20:54
"П'ять років тому я полюбила грудень": Слава з "НеАнгелів" поділилася романтичним спогадом
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка в черговий раз зізналася в коханні чоловікові

Одна із учасниць українського гурту "НеАнгели" Слава Камінська поділилася з передплатниками романтичним спогадом, яке навіює їй грудень. Виконавиця повідомила, що саме в грудні, п'ять років тому вона зустріла і покохала свого чоловіка - Едгара Камінського, який, як відомо, працює пластичним хірургом.

Артистка в черговий раз зізналася в любові до чоловіка і опублікувала фотографію, на якій вона знаходиться в положенні. Знімок вона показала на своїй сторінці в Instagram.

"Любов ненавмисно нагряне, коли її зовсім не чекаєш. Рівно п'ять років тому я полюбила грудень і все, що в ньому відбувається. 22 грудня 2013 року я зустріла своє нове життя в особі @edgar_kaminskyi - самого кращого чоловіка і чудового батька для наших дітей,( які теж народилися в грудні). Дякую тобі за багато чого, навіть, коли я сильно злюся, я ні на секунду не перестаю любити тебе", - відверто написала Камінська під фото.

&quot;П'ять років тому я полюбила грудень&quot;: Слава з &quot;НеАнгелів&quot; поділилася романтичним спогадом

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Зазначимо, що фанати зірки прийшли в захват від такої відвертості зірки. Вони написали їй безліч компліментів і теплих слів.

"Ви - розумниця", - відреагувала martunyk_oli.

"Хай так буде завжди!!!!P. S. Впевнена @edgar_kaminskyi теж любить грудень", - написала lana_lanochka.

"З річницею вашу сім'ю. Процвітання і поваги", - привітала anuta_fit.

"Ви нереальні!Будьте все життя так закохані і щасливі", - прокоментувала diana_roumila.

"Як же я люблю цю зйомку! Ви прекрасні, бажаю вашій парі гармонії у відносинах і щирих почуттів любові", - написала kate_kondratieva.

&quot;П'ять років тому я полюбила грудень&quot;: Слава з &quot;НеАнгелів&quot; поділилася романтичним спогадом

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

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