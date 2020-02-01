"Просто взрыв мозга": Леся Никитюк засветила грудь без белья в облегающем мини-платье

Ведущая примерила пикантный наряд из своей "круизной коллекции"
Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает в ОАЭ, явно решила повеселиться на полную и продолжает поражать и даже эпатировать поклонников своими откровенными образами. Так, недавно телеведущая явилась на ужин в ресторане в провокационном воздушном топе, оголяющем живот и зону декольте. А свежий снимок в Instagram звезды вызвал настоящий фурор - ведь Леди Ле примерила еще более пикантный наряд!
32-летняя звезда шоу Орел и Решка эффектно выходит на фото из вод Персидского залива в ну очень облегающем мини-платье неонового салатового оттенка с двойной бретелькой на одно плечо. Тонкая ткань плотно облегает соблазнительные изгибы тела Леси, а так как она решила обойтись без бюстгальтера, то пользователи сети могут рассмотреть и выпирающие соски знаменитости.
Впрочем, саму Никитюк это совершенно не смущает.
"Хотелось бы написать: "Это моя круизная коллекция #ѕамашила, которая скоро завоюет мир!" Оооо уже написала", – прокомментировала артистка горячий кадр.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловеры ведущей пришли в восторг и принялись активно обсуждать увиденное, не забывая оставить Лесе комплименты и восхититься ее фигурой.
А известный радиоведущий Слава Демин даже написал: "Женщина, у вас что-то торчит", на что Леся Никитюк ответила с юмором: "Это кормилицы".
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, ранее Леся Никитюк сверкнула пышным бюстом в бикини на отдыхе в Абу-Даби.