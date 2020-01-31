ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Кофточка из взбитых сливок": Леся Никитюк вышла в свет в провокационном наряде

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.01.2020 - 16:41
"Кофточка из взбитых сливок": Леся Никитюк вышла в свет в провокационном наряде
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая посетила ресторан в необычном образе

Леся Никитюк отправилась отдохнуть и позагорать в жаркие ОАЭ - ведущая выбрала для отдыха арабский город Абу-Даби. Леди Ле с удовольствием нежится на песочке и не забывает хвастаться в сети своими эффектными купальниками и аппетитными формами - к примеру, на днах она сверкнула пышной грудью в бикини. Конечно же, не обходится и без развлекательной программы.

В один из вечеров Леся решила сходить на ужин в один из ресторанов курорта, чтобы попробовать местную кухню. Теледива выбрала для выхода в свет весьма провокационный наряд - на опубликованных в Instagram звезды фото она запечатлена в коротком белом топе из мятой ажурной ткани. Интересно, что он с рукавами, однако при этом оголяет одно плечо и живот Никитюк. Она дополнила лук черными брюками и тонким ожерельем на шее.

На снимках Леся позирует с тарелкой еды, а также картинно пугается горящей пищи, которую готовит местный повар.

&quot;Кофточка из взбитых сливок&quot;: Леся Никитюк вышла в свет в провокационном наряде&quot;Кофточка из взбитых сливок&quot;: Леся Никитюк вышла в свет в провокационном наряде

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Решили сменить обстановочка и сходить вечером на ужин в один из ресторанов А ля Карт ( Asian restaurant) на Teppanyaki show. Подумали, может там кормят хуже и мы не станем жрать на ночь. Но нет, там еды и эмоций ещё больше!" - поделилась впечатлениями ведущая.

&quot;Кофточка из взбитых сливок&quot;: Леся Никитюк вышла в свет в провокационном наряде

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Пользователи сети принялись активно обсуждать образ Леди Ле и сравнили ее топ с зефиркой и взбитыми сливками.

  • Кажется, что кофточка из взбитых сливок
  • Какой тооооооп
  • Леся, ты как воздушная зефирка в этом топе
  • Очень красивая еда
  • Как цветок. какая блуза
  • Какой топ классный!!!
  • Ух... часть блузки сгорела!
  • Ты как всегда обворожительная, просто красавица
  • Блин я подумала это взбитые сливки наляпаны, а не настоящий топ
  • Так уже б взагалі без одягу пішла)))
  • Дуже шикарний лук
  • Да уж! Попробуй не сгори называется!
  • Леся, на тебе взбитые сливочки? А ты вишенка на торте. Вы лучшая ведущая

&quot;Кофточка из взбитых сливок&quot;: Леся Никитюк вышла в свет в провокационном наряде

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк взбудоражила сеть бесконечными стройными ногами на снимке из спальни.

"Богиня!" Леся Никитюк сверкнула пышным бюстом в бикини Вот так неожиданность: Леся Никитюк засветила "беременный" животик
Новости Украины отдыхЛеся Никитюкнаряд
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь