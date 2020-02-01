"Просто вибух мозку": Леся Нікітюк засвітила груди без білизни в обтислій міні-сукні

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча приміряла пікантний наряд зі своєї "круїзної колекції"

Леся Нікітюк, яка зараз відпочиває в ОАЕ, явно вирішила повеселитися на повну і продовжує вражати і навіть дивувати шанувальників своїми відвертими образами. Так, нещодавно телеведуча з'явилася на вечерю в ресторані у провокаційному повітряному топі, що оголює живіт і зону декольте. А свіжий знімок в Instagram зірки викликав справжній фурор - адже Леді Ле приміряла ще більш пікантне вбрання!

32-річна зірка шоу Орел і Решка ефектно виходить на фото з вод Перської затоки в ну дуже відвертій міні-сукні неонового салатового відтінку з подвійною бретеллю на одне плече. Тонка тканина щільно облягає спокусливі вигини тіла Лесі, а так як вона вирішила обійтися без бюстгальтера, то користувачі мережі можуть розглянути і соски знаменитості.

Втім, саму Нікітюк це абсолютно не бентежить.

"Хотілося б написати: "Це моя круїзна колекція #ѕамашила, яка скоро завоює світ!" Оооо вже написала", – прокоментувала артистка гарячий кадр.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловери ведучої прийшли в захват і почали активно обговорювати побачене, не забуваючи залишити Лесі компліменти і захопитися її фігурою.

А відомий радіоведучий Слава Дьомін навіть написав: "Жінка, у вас щось стирчить", на що Леся Нікітюк відповіла з гумором: "Це годувальниці".

Вогнище

Аріель

Супер!

Рятувальниця Малібу

Це просто вибух мозку, вау вау вау

Красивий горизонт

Красотулька!!!

Світ завойований тобою ще вчора

Богиня

шикарно)

Файні годувальниці

Красива

Яка гарна дівчинка Леся

шо то є українська краса!!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк блиснула пишним бюстом в бікіні на відпочинку в Абу-Дабі.