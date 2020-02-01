"Просто вибух мозку": Леся Нікітюк засвітила груди без білизни в обтислій міні-сукні

Ведуча приміряла пікантний наряд зі своєї "круїзної колекції"
Леся Нікітюк, яка зараз відпочиває в ОАЕ, явно вирішила повеселитися на повну і продовжує вражати і навіть дивувати шанувальників своїми відвертими образами. Так, нещодавно телеведуча з'явилася на вечерю в ресторані у провокаційному повітряному топі, що оголює живіт і зону декольте. А свіжий знімок в Instagram зірки викликав справжній фурор - адже Леді Ле приміряла ще більш пікантне вбрання!
32-річна зірка шоу Орел і Решка ефектно виходить на фото з вод Перської затоки в ну дуже відвертій міні-сукні неонового салатового відтінку з подвійною бретеллю на одне плече. Тонка тканина щільно облягає спокусливі вигини тіла Лесі, а так як вона вирішила обійтися без бюстгальтера, то користувачі мережі можуть розглянути і соски знаменитості.
Втім, саму Нікітюк це абсолютно не бентежить.
"Хотілося б написати: "Це моя круїзна колекція #ѕамашила, яка скоро завоює світ!" Оооо вже написала", – прокоментувала артистка гарячий кадр.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловери ведучої прийшли в захват і почали активно обговорювати побачене, не забуваючи залишити Лесі компліменти і захопитися її фігурою.
А відомий радіоведучий Слава Дьомін навіть написав: "Жінка, у вас щось стирчить", на що Леся Нікітюк відповіла з гумором: "Це годувальниці".
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк блиснула пишним бюстом в бікіні на відпочинку в Абу-Дабі.