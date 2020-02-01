ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Просто вибух мозку": Леся Нікітюк засвітила груди без білизни в обтислій міні-сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.02.2020 - 09:51
"Просто вибух мозку": Леся Нікітюк засвітила груди без білизни в обтислій міні-сукні
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча приміряла пікантний наряд зі своєї "круїзної колекції"

Леся Нікітюк, яка зараз відпочиває в ОАЕ, явно вирішила повеселитися на повну і продовжує вражати і навіть дивувати шанувальників своїми відвертими образами. Так, нещодавно телеведуча з'явилася на вечерю в ресторані у провокаційному повітряному топі, що оголює живіт і зону декольте. А свіжий знімок в Instagram зірки викликав справжній фурор - адже Леді Ле приміряла ще більш пікантне вбрання!

32-річна зірка шоу Орел і Решка ефектно виходить на фото з вод Перської затоки в ну дуже відвертій міні-сукні неонового салатового відтінку з подвійною бретеллю на одне плече. Тонка тканина щільно облягає спокусливі вигини тіла Лесі, а так як вона вирішила обійтися без бюстгальтера, то користувачі мережі можуть розглянути і соски знаменитості.

Втім, саму Нікітюк це абсолютно не бентежить.

"Хотілося б написати: "Це моя круїзна колекція #ѕамашила, яка скоро завоює світ!" Оооо вже написала", – прокоментувала артистка гарячий кадр.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловери ведучої прийшли в захват і почали активно обговорювати побачене, не забуваючи залишити Лесі компліменти і захопитися її фігурою.

А відомий радіоведучий Слава Дьомін навіть написав: "Жінка, у вас щось стирчить", на що Леся Нікітюк відповіла з гумором: "Це годувальниці".

  • Вогнище
  • Аріель
  • Супер!
  • Рятувальниця Малібу
  • Це просто вибух мозку, вау вау вау
  • Красивий горизонт
  • Красотулька!!!
  • Світ завойований тобою ще вчора
  • Богиня
  • шикарно)
  • Файні годувальниці
  • Красива
  • Яка гарна дівчинка Леся
  • шо то є українська краса!!!!

&quot;Просто вибух мозку&quot;: Леся Нікітюк засвітила груди без білизни в обтислій міні-сукні

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк блиснула пишним бюстом в бікіні на відпочинку в Абу-Дабі.

"Кофтинка зі збитих вершків": Леся Нікітюк вийшла у світ в провокаційному вбранні "Богиня!" Леся Нікітюк блиснула пишним бюстом в бікіні
Новини України Леся Нікітюкнаряд
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся