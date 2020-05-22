Просто вау! Алессандра Амбросио покорила безупречной фигурой в роскошном летнем наряде

Алессандра Амбросио показала новую серию фото, где предстала в летнем легком образе. 39-летняя модель примерила длинную юбку и укороченную блузу с рукавами-фонариками, выполненную из ткани жизнерадостной расцветки. Наряд, с первого взгляда, выглядет достаточно скромным. Но соблазнительными высокий разрез по ноге, а также откровенное декольте добавили ему «горячую» нотку. На точеной фигуре экс-«ангела» Victoria’s Secret костюм смотрелся более чем выигрышно.

Дополнили летний образ высокий хвост, тонкий подвески и браслеты. Макияж Алессандра сделала едва заметным, оттенив естественный оттенок смуглой кожи в помощью хайлайтера, а глаза выделив коричневыми тенями.

Алессандра в новом образе (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

«Привет! Было так весело провести счастливый час в эфире с моей подругой, которую я обожаю – Шарлотт Тилбери. Фото сделаны моей малышкой Аней Луизой», – подписала галерею Амбросио, отметив любимую дочь.

Разумеется, поклонники не стали молчать, увидев долгожданный пост от Алессандры. Они написали множество приятных комментариев, отметив стройное тело девушки, а также ее неземную красоту.

Просто ВАУ!

Детали о платье, пожалуйста. Ты выглядишь божественно

Восхитительна

Просто перехватывает дыхание, удивительно

Я просто влюблена в тебя! Ты так восхитительно прекрасна

Красивая

Восхитительная

Это прекрасно, и ты выглядишь фантастически. Я желаю тебе отличного дня, дорогая Алессандра

Так хороша, желаю тебе отличного дня

Мы любим тебя

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/alessandraambrosio)

Напомним, дочь Алессандры Аня Луиза считается в сети точной копией своей мамы. Фанаты уверены, что девочка с ее яркой внешностью должна пойти по стопам Алессандры и покорять мировую фешн-индустрию. Пока что малышка посещает разнообразные светские ивенты и активно ведет свой аккаунт в Instagram (не без помощи Алессандры). Так что, вполне возможно, вскоре она из звезды сети станет звездой подиумов.