Она совершенна: Алессандра Амбросио похвасталась роскошным телом в жаркой съемке для глянца

Алессанда Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель украсила очередную обложку

Алессандра Амбросио стала героиней нового номера испанского ELLE. Глянец сделал 3 обложки для майского выпуска, две из которых и украсила горячая бразильская красавица. Как сообщил журнал на своем сайте, номер призван «пролить» свет в эти времена карантина. А его цель – составить отличную компанию на время изоляции, «заставлять мечтать и смотреть в будущее, полное надежд».

Примечательно, что съемка с Алессандрой проходила еще до начала кризиса, вызванного пандемией. А оттенки радуги, которые украшают свитер Амбросио, стали глобальным символом, воплотившим в себе послание «Все будет хорошо». Образ модели получился стильным и завершенным. Макияж ей сделали с графичными стрелками, а волосы собрали в высокий пучок и перевязали косынкой – аксессуар, который этим летом точно будет на пике популярности!

Алессандра в новой съемке (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Еще одна обложка со знаменитой моделью получилась более горячей – Алессандра позирует на фоне океана в полный рост, демонстрируя свое роскошное тело во всей красе. На ней надет короткий светлый свитер в коричневую горизонтальную полоску, а также бикини ему в тон. Экс-«ангел» Victoria’s Secret вытянула свои «бесконечные» ноги, сидя на деревянном кресле, и загадочно смотрит вдаль.

В фотосессии она также примерила купальники и многочисленные аксессуары, без которых сложно представить лето: соломенные шляпки, браслеты, очки, серьги и подвески. Так что для всех, кто соскучился по беззаботной пляжной атмосфере, отпускное настроение будет обеспечено!

Модель в майском номере (фото: instagram.com/vickymarcosg)

Сама модель поспешила поделиться новой обложкой со своими фолловерами, запостив ее себе в микроблог. И, вполне предсказуемо, получила массу похвал и комплиментов. «Восхитительная», «Прекрасная», «Королева»,«Просто прелесть, я хочу такой свитер», – не утихает волна комментариев.

Напомним, Алессандра в последнее время максимум времени уделяет своему бренду купальников, практически оставив модельную карьеру. Исключение составляют съемки для глянца, а также выходы на самые значимые показы. Также модель по-прежнему любит красоваться на красных дорожках разнообразных фешн- и кинопремий. К слову, за компанию Алессандра берет и свою дочь Аню Луизу, которой уже пророчат модельную карьеру не хуже маминой.