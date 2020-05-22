Просто вау! Алессандра Амбросіо підкорила бездоганною фігурою в розкішному літньому вбранні

Алессандра Амбросіо показала нову серію фото, де постала у літньому легкому образі. 39-річна модель приміряла довгу спідницю і укорочену блузу з рукавами-ліхтариками, виконану з тканини життєрадісною забарвлення. Вбрання, з першого погляду, виглядає досить скромним. Але спокусливий високий розріз на нозі, а також відверте декольте додали йому «гарячу» нотку. На витонченій фігурі екс-«ангела» Victoria's Secret костюм виглядав більш ніж виграшно.

Доповнили літній образ високий хвіст, тонкі підвіски та браслети. Макіяж Алессандра зробила ледь помітним, відтінивши природний відтінок смаглявої шкіри за допомогою консилера, а очі виділивши коричневими тінями.

Алессандра в новому образі (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

«Привіт! Було так весело провести щасливий час в ефірі з моєю подругою, яку я обожнюю – Шарлотт Тилбери. Фото зроблені моєю маленькою Анею Луїзою», – підписала галерею Амбросіо, зазначивши улюблену дочку.

Звісно, шанувальники не стали мовчати, побачивши довгоочікуваний пост від Алессандри. Вони написали безліч приємних коментарів, зазначивши струнке тіло дівчини, а також її неземну красу.

Просто ВАУ!

Деталі про сукню, будь ласка. Ти виглядаєш божественно

Чудова

Просто перехоплює подих, дивно

Я просто закохана в тебе! Ти так чудово прекрасна

Красива

Чудова

Це прекрасно, і ти виглядаєш фантастично. Я бажаю тобі гарного дня, дорога Алессандра

Так хороша, бажаю тобі гарного дня

Ми любимо тебе

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/alessandraambrosio)

Нагадаємо, дочка Алессандри Аня Луїза вважається в мережі точною копією своєї мами. Фанати впевнені, що дівчинка з її яскравою зовнішністю повинна піти по стопах Алессандри і підкорювати світову фешн-індустрію. Поки що дівчинка відвідує різноманітні світські івенти і активно веде свій аккаунт в Instagram (не без допомоги Алессандри). Так що, цілком можливо, незабаром вона із зірки мережі стане зіркою подіумів.