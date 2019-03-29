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Знойная Настя Каменских без белья представила клип с латиноамериканским красавцем

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.03.2019 - 12:18
Знойная Настя Каменских без белья представила клип с латиноамериканским красавцем
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица станцевала в супероткровенных нарядах

Видео: YouTube/NKofficial

Настя Каменских, сольно выступающая под псевдонимом NK, представила клип на ремикс своего успевшего прогреметь хита Peligroso, который она исполнило совместно со звездой латиноамериканской музыки, певцом De La Ghetto (настоящее имя - Рафаэль Кастильо). Жаркое видео появилось на YouTube-канале артистки NKofficial.

Знойная Настя появляется в кадре сразу в нескольких захватывающих дух образах. То она зажигательно танцует, двигая в такт пышными бедрами, в алом шелково платье, под которым не угадывается белья, а также соблазняет луком в серебряном мини с открытой спиной. Певица красуется в цветастом сарафане ассиметричного кроя, пленяя жаркими танцами.

Сама же Настя посоветовала поклонникам "быть осторожнее с огнем", намекая на то, что ее новая работа вышла очень горячей.

Знойная Настя Каменских без белья представила клип с латиноамериканским красавцем

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Комментаторы в сети пришли в восторг не только от ремикса, который показался некоторым даже лучше, чем оригинал, а также от откровенных образов и зажигательных ритмов, под которые кружится Настя. Также нашлись и те, кто с уверенность заявил, что подобная работа может смело претендовать на латиноамериканскую "Грэмми".

Знойная Настя Каменских без белья представила клип с латиноамериканским красавцем

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

"Роскошный клип. Настя, я тобой восхищаюсь, молодец, продолжай в этом же духе!﻿", "Клип бомба, образы шикарные , интересная работа, достойная многих наград", "Настя шикарна! Красивая, знойная красотка. Ремикс супер!", "Уровень! Настя, ти заслуговуєш на Греммі!", "Это просто шедевр, у меня не хватит слов описать как это круто, качественно и красиво", "Вот это бомба! Навіть краще від першої версії", "Стратегия такая, завоевываем латиноамериканский "Грэмми", а там и американской академии не за горами! Следующая остановка "Оскар" за лучшую песню", - писали восторженные флловеры.

Напомним, что Настя Каменских снялась в новом молодежном сериале "Хостел" и сыграла саму себя.

Ранее Настя Каменских восхитила сеть своим вокалом вживую, показав диапазон голосовых возможностей.

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