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Просто персик: спокуслива Каменських полонила образом у зухвалому міні

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.04.2019 - 14:07
Просто персик: спокуслива Каменських полонила образом у зухвалому міні
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка показала фото в пікантному вбранні

Настя Каменських вміє виглядати настільки спокусливо і жіночно, що у її шанувальників перехоплює подих. Співачка посилено займається спортом, тому її округлі і підтягнуті форми виглядають дуже ефектно, а сама зірка із задоволенням підкреслює це відвертими луками. Так, артистка показала на Instagram-сторінці фото в блискучій пікантній сукні міні – саме в цьому вбранні Настя запально рухала стегнами в новому кліпі на ремікс її пісні NK Peligroso із зіркою латиноамериканської музики De La Ghetto. Варто відзначити, що всі образи з відео відрізнялися особливою спокусливістю.

Чуттєва зірка позує в сріблястому блискучому вбранні з екстремальним декольте. Її волосся зібране ззаду, але пару неслухняних пасом вибилися на обличчя. Вона опустила довгі, пухнасті вії і мило посміхається. Настя застигла в вишуканій позі, поклавши одну руку на талію.

Шанувальникам ефектний кадр сподобався, а м'яке падаюче світло лише посилило сприйняття, тому Настя виглядала ще більше звабливо. Коментатори зазначили апетитні стрункі форми співачки, підкресливши, що відверті вбрання їй неймовірно йдуть.

Просто персик: спокуслива Каменських полонила образом у зухвалому міні

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Яка чудова сукня! Шалено круто виглядає, особливо на Вас, Настя!", "Фігура просто персик", "Яка ви красива", "Настя, ти досконалість", "Лялька Настя! Красуня!", "Блискуча жінка в блискучому вбранні", "Анастасія як завжди прекрасна!", "Сексі!", "Настя, такі прикиди ідеальні для тебе", - відзначали фоловерів.

Раніше Настя Каменських полонила магнетичним поглядом на томному портретному фото.

До слова, Настя Каменських розповіла про заповітну мрію, яка стає все ближче.

До речі, що Настя Каменських показала забавні кадри з репером і продюсером Потапом і розповіла про нову пісню українською мовою.

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