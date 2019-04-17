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Этот манящий взгляд: Настя Каменских соблазнила чувственным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.04.2019 - 14:16
Этот манящий взгляд: Настя Каменских соблазнила чувственным фото
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица сверкнула пышным бюстом на пикантном снимке

Обольстительная Настя Каменских не устает восхищать и будоражить своих поклонников стильными нарядами и "горячими" фотографиями. Ее новая видеоработа - ремикс хита NK Peligroso совместно со звездой реггитона De La Ghetto буквально взорвала сеть и уже набрала более 2 млн просмотров на YouTube. В клипе артистка предстала в весьма откровенных образах и показала один из них на своей страничке в Instagram.

На чувственном фото Настя запечатлена до пояса в платье с открытыми плечами, которое подчеркивает ее аппетитный бюст. Певица касается лица рукой и томно приоткрыла губы, а затемненное освещение добавляет снимку еще больше пикантной атмосферы. 

Этот манящий взгляд: Настя Каменских соблазнила чувственным фото

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Конечно же, поклонники не смогли пройти мимо подобного фото любимой артистки и засыпали Каменских множеством комплиментов, особо отметив ее секусальный и манящий взгляд.

  • "Такая сексуальная, красавица"
  • "Горячая штучка"
  • "Как всегда огонь"
  • "Настуня, ну красиво ж, сексуально, гаряче, солодко, притягуюче, аж мурашки по шкірі"
  • "Дерзкая Настя!"
  • "Шикарная куколка"
  • "Во взгляде больше секса, чем на фото с голой попойкакуким"
  • "Обалденная"

Напомним, ранее Настя Каменских сделала откровенное признание о своей мечте.

Мы также сообщали, что Настя Каменских показала совместные кадры с рэпером и продюсером Потапом, а также порадовала новостью – она записала новый трек на украинском!

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