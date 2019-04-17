Этот манящий взгляд: Настя Каменских соблазнила чувственным фото

Певица сверкнула пышным бюстом на пикантном снимке
Обольстительная Настя Каменских не устает восхищать и будоражить своих поклонников стильными нарядами и "горячими" фотографиями. Ее новая видеоработа - ремикс хита NK Peligroso совместно со звездой реггитона De La Ghetto буквально взорвала сеть и уже набрала более 2 млн просмотров на YouTube. В клипе артистка предстала в весьма откровенных образах и показала один из них на своей страничке в Instagram.
На чувственном фото Настя запечатлена до пояса в платье с открытыми плечами, которое подчеркивает ее аппетитный бюст. Певица касается лица рукой и томно приоткрыла губы, а затемненное освещение добавляет снимку еще больше пикантной атмосферы.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Конечно же, поклонники не смогли пройти мимо подобного фото любимой артистки и засыпали Каменских множеством комплиментов, особо отметив ее секусальный и манящий взгляд.
Напомним, ранее Настя Каменских сделала откровенное признание о своей мечте.
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