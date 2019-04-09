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Снова вместе: Настя Каменских "засветилась" с Потапом и заинтриговала новостью

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.04.2019 - 09:41
Снова вместе: Настя Каменских "засветилась" с Потапом и заинтриговала новостью
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Певица порадовала поклонников анонсом нового хита

Популярная Настя Каменских не устает радовать поклонников не только новыми хитами, но жаркими фото, которые часто вызывают горячие споры и нешуточные баталии среди пользователей сети. Впрочем, она с удовольствием хвастается и профессиональными достижениями, ведь певица давно призналась, что намерена заполучить "Грэмми". Так, Настя поделилась  в Instagram веселыми кадрами со звукозаписывающей студии и сообщила приятную новоть – она записывает новую украиноязычную песню.

Артистка в шутку обратилась к своему коллеге и другу, участниук группы "Время и Стекло" Алексею Завгороднему-Позитиву в шуточной речью.

"Был нормальный человек, начал краситься мальчик. Лешь, ты же нормальный человек, перестань краситься!" - заявила на камеру она.

Снова вместе: Настя Каменских &quot;засветилась&quot; с Потапом и заинтриговала новостью

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Тут же в кадре появился похудевший Потап в яркой майке: "А я тоже накрашенный!"

Снова вместе: Настя Каменских &quot;засветилась&quot; с Потапом и заинтриговала новостью

Фото: (instagram.com/kamenskux)

После этого все присутствующие рассмеялись, ведь речь шла, скорее всего, о сценическо гриме. Кстати, сам Потап в сториз своего фотобога разместил скриншот с видео Каменских, где лицо певицы видно крупным планом.

Снова вместе: Настя Каменских &quot;засветилась&quot; с Потапом и заинтриговала новостью

  Фото: Настя Каменских (instagram.com/realpotap)

Также Настя заинтриговала приятной новостью, сообщив, что вскоре поклонников ждет премьера новинки в ее исполнении.

"Ребята, приехала на студию. У меня скоро будет премьера моей украинской песни, и тут как на празднике", - призналась звезда.

Снова вместе: Настя Каменских &quot;засветилась&quot; с Потапом и заинтриговала новостью

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Ранее тренер Потапа и Насти Каменских рассекретил их совместное фото, отметив, что гордится достижениями своих знаменитых подопечных.

Кстати, Настя Каменских показала результаты своего похудения, снявшись в спортивной фотосессии с тренером.

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