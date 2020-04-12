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Просто огонь: Катя Осадчая в пикантном облегающем комбинезоне поразила гибкостью

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.04.2020 - 10:55
Просто огонь: Катя Осадчая в пикантном облегающем комбинезоне поразила гибкостью
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая решила заняться йогой

Катя Осадчая на карантине не теряет время зря и призывает других делать то же самое. Так, ведущая мечтала приобщиться к йоге, тем более ее муж Юрий Горбунов давно увлекается этой практикой и регулярно выкладывает фотопдтвержения этому. Даже их сын Иван решил повторять вслед за папой асаны, причем обрадовал его результатами. Теперь настал черед Кати освоить азы йоги и удивить поклонников растяжкой и гибкостью.

Катя расположилась на специальном коврике в гостиной и приступила к занятиям, а фото, сделанное во время тренировки, опубликовала в instagram.На снимке теледива позирует в черном облегающем комбинезоне для йоги без рукавов. Пикантная делать одежды – глубокий вырез на спине.

Она расположилась в позе лотоса, а также приняла гомукхасану. Ее растяжка и гибкость покорила поклонников, правда, нашлись и те, кто добавил немного критики.

Просто огонь: Катя Осадчая в пикантном облегающем комбинезоне поразила гибкостью

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

"В йоге так носочки не тянут. Но раскрытие тазобедренных отличное", - написала одна из подписчиц теледивы. "Это для фото", - пояснила ведущая. "Катя, ти чудова. А на шпагат вмієш сідати?" - поинтересовалась одна из поклонниц звезды. "Пока, нет", - честно призналась Катя.

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

  • Ого, растяжка!
  • Катінька, ви просто вогонь. Молодець
  • Така красива
  • Красотка и умничка
  • Ви такі молодці, ведете гарний спосіб життя
  • Ти молодець
  • Гарна

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Катя Осадчая поделилась своими грандиозными планами, а также рассказала, какие из пунктов успел сорвать карантин.

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