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Просто вогонь: Катя Осадча в пікантному облягаючому комбінезоні вразила гнучкістю

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.04.2020 - 10:55
Просто вогонь: Катя Осадча в пікантному облягаючому комбінезоні вразила гнучкістю
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча вирішила зайнятися йогою

Катя Осадча на карантині не втрачає час дарма і закликає інших робити те ж саме. Так, ведуча мріяла долучитися до йоги, тим більше її чоловік Юрій Горбунов давно захоплюється цією практикою і регулярно викладає фотопыдтвердження цього. Навіть їх син Іван вирішив повторювати слідом за татом асани, причому потішив його результатами. Тепер настала черга Каті освоїти ази йоги і здивувати шанувальників розтяжкою і гнучкістю.

Катя розташувалася на спеціальному килимку у вітальні і приступила до занять, а фото, зроблене під час тренування, опублікувала в instagram.На знімку теледіва позує в чорному облягаючому комбінезоні для йоги без рукавів. Пікантна робити одягу – глибокий виріз на спині.

Вона розташувалася в позі лотоса, а також прийняла гомукхасану. Її розтяжка і гнучкість полонила шанувальників, правда, знайшлись і ті, хто додав трохи критики.

Просто вогонь: Катя Осадча в пікантному облягаючому комбінезоні вразила гнучкістю

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

"В йозі так носочки не тягнуть. Але розкриття тазостегнових відмінне", - написала одна з пыдписниць теледіви. "Це для фото", - пояснила ведуча. "Катя, ти чудова. А на шпагат вмієш сідати?" - поцыкавиласяодна з прихильниць зірки. "Поки ні", - чесно зізналася Катя.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

  • Ого, розтяжка!
  • Катінька, ви просто вогонь. Молодець
  • Така красива
  • Красуня і розумниця
  • Ви такі молодці, ведете гарний спосіб життя
  • Ти молодець
  • Гарна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Катя Осадча поділилася своїми грандіозними планами, а також розповіла, які з пунктів встиг зірвати карантин.

Літо без карантину: Катя Осадча показала себе на другому місяці вагітності Мами придумають вакцину: Осадча з сином задалася важливим питанням на карантині
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