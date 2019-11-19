Просто невероятная: Тина Кароль завела сеть горячими фото без белья

Певица покорила фанатов новой откровенной фотосессией
Украинская поп-дива Тина Кароль не устает восхищать и поражать своих поклонников эффектными и соблазнительными образами - певица каждую неделю блистает в новом шикарном наряде в эфире Танцев со звездами, а также делится кадрами из откровенных фотосессий в сети. Вот и на этот раз артистка показала снимки из новой пикантной съемки, которыми не на шутку завела сеть!
Горячие фотографии Тина опубликовала на своей странице в Instagram. Исполнительница позировала в откровенном платье с бельевом стиле салатового цвета, при этом она не стала надевать под него нижнее белье. Также она обошлась без обуви и снималась босиком.
Дополняют эффектный образ красивый макияж и уложенные легкими волнами волосы Кароль.
Певица принимала томные и жаркие позы - к примеру, она позировала, сидя на полу и откинув голову на стоящий рядом стул. Тина чувственно приоткрыла губы и касается рукой своей груди.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
На других кадрах звезда пронзительно смотрит на камеру.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Жаркие фото быстро набрали множество лайков и вызвали бурную реакцию подписчиков артистки в комментариях. Взбудораженные фанаты засыпали Кароль восхищенными отзывами, отмечая ее нереальную красоту и сексуальность.
Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)
Напомним, Тина Кароль трогательно поздравила сына Вениамина с днем рождения - ему исполнилось 11 лет.