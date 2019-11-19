Просто невероятная: Тина Кароль завела сеть горячими фото без белья

Украинская поп-дива Тина Кароль не устает восхищать и поражать своих поклонников эффектными и соблазнительными образами - певица каждую неделю блистает в новом шикарном наряде в эфире Танцев со звездами, а также делится кадрами из откровенных фотосессий в сети. Вот и на этот раз артистка показала снимки из новой пикантной съемки, которыми не на шутку завела сеть!

Горячие фотографии Тина опубликовала на своей странице в Instagram. Исполнительница позировала в откровенном платье с бельевом стиле салатового цвета, при этом она не стала надевать под него нижнее белье. Также она обошлась без обуви и снималась босиком.

Дополняют эффектный образ красивый макияж и уложенные легкими волнами волосы Кароль.

Певица принимала томные и жаркие позы - к примеру, она позировала, сидя на полу и откинув голову на стоящий рядом стул. Тина чувственно приоткрыла губы и касается рукой своей груди.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

На других кадрах звезда пронзительно смотрит на камеру.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Жаркие фото быстро набрали множество лайков и вызвали бурную реакцию подписчиков артистки в комментариях. Взбудораженные фанаты засыпали Кароль восхищенными отзывами, отмечая ее нереальную красоту и сексуальность.

Секси мать

Тина Григорьевна,что вы творите?) Вы же ходячий огонь...Испепеляете одним взглядом

Офигеть как красивая

Ты тут другая, никак на других фото, взгляд другой

Hot

Ого, Тина Кароль, вы Тигрица просто

вау, какая красивая, очень

Любимая зайка

Бомбіта сеньйоріта

Боже мой..несите огнетушитель

Нереальный кадр, сногсшибательная

Афродита

Тина, вы очень красивая

вызывайте пожарных, будем меня тушиить

Дикая львица ты наша царица

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль трогательно поздравила сына Вениамина с днем рождения - ему исполнилось 11 лет.