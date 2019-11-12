Ярче солнца: лучезарная Тина Кароль покорила эффектным появлением на Танцах со звездами 2019

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица восхитила поклонников счастливой улыбкой

Тина Кароль каждое воскресенье блистает в эфирах шоу Танцы со звездами 2019 в умопомрачительных нарядах, которые детально изучают ее поклонники. Каждый образ – уникален и неповторим. Во время 12-го віпускапроекта украинская поп-дива поразила своим перевоплощением – она вернулась к образу восьмилетней давно из из клипа "Зачем я знаю". А вот вела эфир певица в совершенно другом луке.

Звезда выбрала длинное платье без бретелей лимонного оттенка с драпировкой и шлейфом от Toni Maticevski. Кстати, наряды этого бренда часто можно встретить на звездах с мировым именем: Еве Логории, Джессике Честейн, Энди Макдауэлл и прочих.

В качестве украшений она отдала предпочтение роскошному колье от Alexander McQueen и стильным серьгам-каффам от Yves Saint Laurent. Обувь – изящные серебряные босоножки с тонкими ремешками. Макияж – с акцентом на губы с фирменной красной помадой насыщенного оттенка.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники оценили солнечный образ поп-дивы и искупали ее в комплиментах. Также их покорила обезоруживающая счастливая улыбка звезды.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Разве можно быть такой красивой?

Вогонь-жінка

Красотка

Тиночка, у тебя такая улыбка!

Неймовірно красива

Улыбка просто класс

Тиночка! Вы шикарная, красива....но самое красивое в Вас - это грустинка в глазах ....Вы сильная

Солнышко

Вері гарна

Сияние, солнце отдыхает

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль сделала заявление о личной жизни и рассказала о подросшем сыне Вениамине.

Кстати, Тина Кароль решилась на пикантную фотосессию – она показала снимке в халате и частично обнажила грудь перед камерой.