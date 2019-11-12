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Ярче солнца: лучезарная Тина Кароль покорила эффектным появлением на Танцах со звездами 2019

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.11.2019 - 09:42
Ярче солнца: лучезарная Тина Кароль покорила эффектным появлением на Танцах со звездами 2019
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица восхитила поклонников счастливой улыбкой

Тина Кароль каждое воскресенье блистает в эфирах шоу Танцы со звездами 2019 в умопомрачительных нарядах, которые детально изучают ее поклонники. Каждый образ – уникален и неповторим. Во время 12-го віпускапроекта украинская поп-дива поразила своим перевоплощением – она вернулась к образу восьмилетней давно из из клипа "Зачем я знаю". А вот вела эфир певица в совершенно другом луке.

Звезда выбрала длинное платье без бретелей лимонного оттенка с драпировкой и шлейфом от Toni Maticevski. Кстати, наряды этого бренда часто можно встретить на звездах с мировым именем: Еве Логории, Джессике Честейн, Энди Макдауэлл и прочих.

В качестве украшений она отдала предпочтение роскошному колье от Alexander McQueen и стильным серьгам-каффам от Yves Saint Laurent. Обувь – изящные серебряные босоножки с тонкими ремешками. Макияж – с акцентом на губы с фирменной красной помадой насыщенного оттенка.

Ярче солнца: лучезарная Тина Кароль покорила эффектным появлением на Танцах со звездами 2019

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники оценили солнечный образ поп-дивы и искупали ее в комплиментах. Также их покорила обезоруживающая счастливая улыбка звезды.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

  • Разве можно быть такой красивой?
  • Вогонь-жінка
  • Красотка
  • Тиночка, у тебя такая улыбка!
  • Неймовірно красива
  • Улыбка просто класс
  • Тиночка! Вы шикарная, красива....но самое красивое в Вас - это грустинка в глазах ....Вы сильная
  • Солнышко
  • Вері гарна
  • Сияние, солнце отдыхает

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль сделала заявление о личной жизни и рассказала о подросшем сыне Вениамине.

Кстати, Тина Кароль решилась на пикантную фотосессию – она показала снимке в халате и частично обнажила грудь перед камерой.

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Новости Украины Тина КарольТанцы со звездами
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