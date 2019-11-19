Просто неймовірна: Тіна Кароль завела мережу гарячими фото без білизни

Українська поп-діва Тіна Кароль не втомлюється дивувати і вражати своїх шанувальників ефектними і соковитими образами - співачка щотижня блищить в новому шикарному вбранні в ефірі Танців з зірками, а також ділиться кадрами з відвертих фотосесій в мережі. Ось і цього разу артистка показала знімки з нової пікантної зйомки, якими не на жарт завела мережу!

Гарячі фотографії Тіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Співачка позувала у відвертій сукні з білизняному стилі салатового кольору, при цьому вона не стала надягати під неї нижню білизну. Також вона обійшлася без взуття і босоніж знімалася.

Доповнюють ефектний образ гарний макіяж і укладене легкими хвилями волосся Кароль.

Співачка брала ніжні і пристрасні пози - наприклад, вона позувала, сидячи на підлозі і відкинувши голову стілець, що стоїть поруч. Тіна чуттєво прочинила губи та торкається рукою своїх грудей.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

На інших кадрах зірка пронизливо дивиться на камеру.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Жаркі фото швидко набрали безліч лайків і викликали бурхливу реакцію підписників артистки в коментарях. Розбурхані фанати засипали Кароль захопленими відгуками, відзначаючи її нереальну красу і сексуальність.

Сексі мати

Тіна Григорівна,що ви творите?) Ви ж ходячий вогонь...Испепеляете одним поглядом

Офігєть як красива

Ти тут інша, ніяк на інших фото, погляд іншої

Hot

Ого, Тіна Кароль, ви Тигриця просто

вау, яка гарна, дуже

Кохана зайка

Бомбіта сеньйоріта

Боже мій..несіть вогнегасник

Нереальний кадр, карколомна

Афродіта

Тіна, ви дуже гарна

викликайте пожежників, будемо мене тушиить

Дика левиця ти наша цариця

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль зворушливо привітала сина Веніаміна з днем народження - йому виповнилося 11 років.