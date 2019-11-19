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Просто неймовірна: Тіна Кароль завела мережу гарячими фото без білизни

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Співачка підкорила фанатів новою відвертою фотосесією

Українська поп-діва Тіна Кароль не втомлюється дивувати і вражати своїх шанувальників ефектними і соковитими образами - співачка щотижня блищить в новому шикарному вбранні в ефірі Танців з зірками, а також ділиться кадрами з відвертих фотосесій в мережі. Ось і цього разу артистка показала знімки з нової пікантної зйомки, якими не на жарт завела мережу!

Гарячі фотографії Тіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Співачка позувала у відвертій сукні з білизняному стилі салатового кольору, при цьому вона не стала надягати під неї нижню білизну. Також вона обійшлася без взуття і босоніж знімалася.

Доповнюють ефектний образ гарний макіяж і укладене легкими хвилями волосся Кароль.

Співачка брала ніжні і пристрасні пози - наприклад, вона позувала, сидячи на підлозі і відкинувши голову стілець, що стоїть поруч. Тіна чуттєво прочинила губи та торкається рукою своїх грудей.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

На інших кадрах зірка пронизливо дивиться на камеру.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Жаркі фото швидко набрали безліч лайків і викликали бурхливу реакцію підписників артистки в коментарях. Розбурхані фанати засипали Кароль захопленими відгуками, відзначаючи її нереальну красу і сексуальність.

  • Сексі мати
  • Тіна Григорівна,що ви творите?) Ви ж ходячий вогонь...Испепеляете одним поглядом
  • Офігєть як красива
  • Ти тут інша, ніяк на інших фото, погляд іншої
  • Hot
  • Ого, Тіна Кароль, ви Тигриця просто
  • вау, яка гарна, дуже
  • Кохана зайка
  • Бомбіта сеньйоріта
  • Боже мій..несіть вогнегасник
  • Нереальний кадр, карколомна
  • Афродіта
  • Тіна, ви дуже гарна
  • викликайте пожежників, будемо мене тушиить
  • Дика левиця ти наша цариця

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль зворушливо привітала сина Веніаміна з днем народження - йому виповнилося 11 років.

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