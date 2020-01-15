Просто куколка: загорелая Настя Каменских в бикини свела с ума стройной фигурой

Настя Каменских не устает публиковать на страничке в Instagram горячие фото из отпуска в Мексике. Она красуется в различных образах и меняет как перчатки наряды, а также не забывает о любимых фотосетах в бикини, ведь львиную долю времени проводит с мужем на пляже и у бассейна. К слову, артистка отдыхает вместе с Потапом в Туламе. Так, новый снимок не стал исключением – певица позирует в кадре в черном купальнике.

Звезда шагает по пляжу в черном бикини на фоне пальм и кромки океана. Она широко улыбается, повернувшись в профиль к камере.

"Каждый новый день - это новые возможности! Поверьте, если утром вы будете просыпаться с мыслью о том, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее - так и будет. Улыбайтесь, любите и всегда следуйте за своей мечтой! Желаю вам хорошего настроения и посылаю лучики тепла и позитива из солнечной Мексики", - подписала она позитивное счастливое фото.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Горячее фото певицы в бикини можно посмотреть тут

Комментарии от поклонников не заставили себя долго ждать. Подписчики Насти оценили не только ее настроение, но и фигуру.

Шикарная

Настюша красотка

Вот, тут хорошенькая! Настя, улыбайся!

Настенька, ты золотце

Стройняшка. Так держать

Настя! Ты супер

Счастливая

Шикарная и бесподобная

Молодец!

Бомбезная фигурка и просто куколка

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских показала горячее видео в купальнике прямиком из бассейна. В ролике также можно увидеть подводную съемку.

К слову, в Мексику приехала и экс-супруга Потапа, продюсер Ирина Горовая с детьми. Рэпер успел провести время с сыном Андреем, который вместе с мамой и сестрой остановился в Канкуне.