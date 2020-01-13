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"Чудо как хороши": Потап с сыном изображают спасателей на пляже в Мексике

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.01.2020 - 12:31
"Чудо как хороши": Потап с сыном изображают спасателей на пляже в Мексике
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Артист проводит время с сыном в мексиканском Канкуне

Потап вместе с любимой женой Настей Каменских наслаждается отдыхом в Мексике, куда они приехали в отпуск уже во второй раз, так им понравилась эта страна. Кроме того, певица продвигает свое творчество на латиноамериканском рынке - и у нее отлично получается! Счастливая парочка весело и активно проводит время в Тулуме, катаясь на велосипедах и релаксируя на пляже. Настя при этом не упускает возможности похвастаться подтянутой фигурой в ярких купальниках.

При этом бывшая супруга Потапа Ирина Горовая вместе с дочерью от первого брака Натальей и сыном от рэпера Андреем также сейчас находится в Мексике - семейство прилетело на отдых в курортный город Канкун. Похоже, продюсер решил воспользоваться возможностью провести немного времени с сыном и приехал к ним в Канкун, до которого из Тулума около 130 километров. На своей странице в Instagram он поделился красочным снимком с 11-летним Андреем.

Папа и сын запечатлены на пляже в плавательных шортах. Они приняли одинаковую позу - будто высматривают что-то в океане, Потап при этом держит в руках спасательный поплавок. Веселая парочка изображает сцену из знаменитого кинофильма "Спасатели Малибу", о чем Алексей Потапенко сам сообщил в подписи к кадру.

"Спасатели на службе", - написал продюсер.

Фото: Потап с сыном Андреем (instagram.com/realpotap)

Пользователи сети тут же засыпали Потапа своими отзывами, отмечая, что Андрей на просто копия своего звездного отца. Фолловеры также оценили юмор и креативность продюсера.

  • Спасатели малибу
  • Пляжный патруль?? А снимает Памелка???
  • Похож на папу
  • Копия папы! Только с волосами)))
  • Ооо,теперь всё ясно
  • Копія тата , так мило
  • Чудо как хороши!
  • Такие яркие
  • Молодцы, что вместе
  • Загорелые
  • А где Настёна? Мы все очень надеемся, что она вместе с вами

&quot;Чудо как хороши&quot;: Потап с сыном изображают спасателей на пляже в Мексике

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Тем временем экс-жена артистка выложила совместное пляжное фото с дочерью все из того же Канкуна.

Фото: Ирина и Наталья Горовые в Канкуне (instagram.com/gorovaya_irina)

Напомним, соблазнительная Настя Каменских взбудоражила сеть сочными формами в бикини на отдыхе в Мексике.

Соблазнительная Каменских взбудоражила сеть сочными формами в бикини "Навсегда мой мужчина": нарядная Каменских заворожила счастливым фото с Потапом
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