"Чудо как хороши": Потап с сыном изображают спасателей на пляже в Мексике

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Артист проводит время с сыном в мексиканском Канкуне

Потап вместе с любимой женой Настей Каменских наслаждается отдыхом в Мексике, куда они приехали в отпуск уже во второй раз, так им понравилась эта страна. Кроме того, певица продвигает свое творчество на латиноамериканском рынке - и у нее отлично получается! Счастливая парочка весело и активно проводит время в Тулуме, катаясь на велосипедах и релаксируя на пляже. Настя при этом не упускает возможности похвастаться подтянутой фигурой в ярких купальниках.

При этом бывшая супруга Потапа Ирина Горовая вместе с дочерью от первого брака Натальей и сыном от рэпера Андреем также сейчас находится в Мексике - семейство прилетело на отдых в курортный город Канкун. Похоже, продюсер решил воспользоваться возможностью провести немного времени с сыном и приехал к ним в Канкун, до которого из Тулума около 130 километров. На своей странице в Instagram он поделился красочным снимком с 11-летним Андреем.

Папа и сын запечатлены на пляже в плавательных шортах. Они приняли одинаковую позу - будто высматривают что-то в океане, Потап при этом держит в руках спасательный поплавок. Веселая парочка изображает сцену из знаменитого кинофильма "Спасатели Малибу", о чем Алексей Потапенко сам сообщил в подписи к кадру.

"Спасатели на службе", - написал продюсер.

Фото: Потап с сыном Андреем (instagram.com/realpotap)

Пользователи сети тут же засыпали Потапа своими отзывами, отмечая, что Андрей на просто копия своего звездного отца. Фолловеры также оценили юмор и креативность продюсера.

Спасатели малибу

Пляжный патруль?? А снимает Памелка???

Похож на папу

Копия папы! Только с волосами)))

Ооо,теперь всё ясно

Копія тата , так мило

Чудо как хороши!

Такие яркие

Молодцы, что вместе

Загорелые

А где Настёна? Мы все очень надеемся, что она вместе с вами

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Тем временем экс-жена артистка выложила совместное пляжное фото с дочерью все из того же Канкуна.

Фото: Ирина и Наталья Горовые в Канкуне (instagram.com/gorovaya_irina)

Напомним, соблазнительная Настя Каменских взбудоражила сеть сочными формами в бикини на отдыхе в Мексике.