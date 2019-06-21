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Просто космос! Загоревшая Каменских без макияжа восхитила внешним видом


Певица получила массу комплиментов от поклонников

Настя Каменских сразу по возвращению из Турции, где провела медовый месяц со своим теперь уже мужем, продюсером и рэпером  Потапом, приступила к усиленной работе – лето певицы обещает быть жарким в плане концертного графика. Она не забывает радовать поклонников романтичные снимки с любимым мужчиной и не обходит вниманием горячие откровенные кадры, которые также с завидной регулярностью появляются на страничке звезды в Instagram. Но новый снимок порадовал фанов звезды своей естественностью и непринужденностью.

Настя позировала без макияжа, загорелая и улыбчивая. Белое легкое платье очень к лицу знойной красотке. В своем посте она решила поздравить известный украинский глянец с 15-летием. Артистка держит в руках два выпуска со своими фото на обложке.

Поклонники не смогли пройти мимо нового снимка своей любимицы. Они оставили для Насти комплименты и отметили ее цветущий внешний вид.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Красивая", "Хорошенькая такая!", "Настюша, ты так загорела", "Ваша улыбка космос", "Ты просто космос", "Шикарная", "Настюша, ты самая лучшая!", "Ты невероятно красивая без макияжа", "Настя, Вы красотка", "Какие кудряхи!" - писали в комментариях.

 

Скриншот комменариев

Напомним, что Настя Каменских взбудоражила сеть фото с известным мужчиной. Она позировала вместе с шоуменом Владимиром Остапчуком.

Ранее Настя Каменских опубликовала кадры со своего девичника, который с размахом и весьма оригинально  отпраздновала в Киеве. На одном из фото артистка напомнила поклонникам певицу Шер.

Кстати, Настя Каменских поделилась целями на лето и "бросила вызов" поклонникам.

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