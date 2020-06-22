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Она просто идеальна: 8-летняя дочь Виктории Бекхэм покорила сеть красотой и талантами

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Дизайнер посвятила выходные семье

Виктория Бэкхем, которая сейчас переживает не самые лучшие времена в бизнесе, в выходные решила отвлечься от проблем. Она посвятила их любимому мужу и детям. Как и многие знаменитости, звезда решила сделать несколько постов о Дне отца. «С Днем отца, Дэвид! Мы все так тебя любим. Так много поцелуев от всех нас!!!!», – написала Виктория под общим фото, которое опубликовала у себя в микроблоге. На нем дружная семья позирует возле бассейна: она сама, Дэвид, 21-летний Бруклин, 17-летний Ромео, 15-летний Круз и 8-летняя Харпер, которая нежно целует папу в щеку, сидя у него на руках. Поклонники принялись писать комплименты одной из самых популярных семей в мире, благодаря за такой трогательный пост.

Дружная семья Бекхэм (видео: instagram.com/victoriabeckham)

Позже Виктория показала еще пару милых видео. На первом любящая дочь Харпер Севен демонстрирует подарок для папы, который она сделала своими руками. Ярко-желтая открытка с красноречивой надписью «Папа, ты мой герой. Счастливого Дня отца, папочка», содержит также не менее трогательное поздравление. «Дорогой папа, я надеюсь, тебе понравится твой подарок, и я надеюсь, что ты прекрасно проведешь этот день. Я надеюсь, ты получишь много объятий и поцелуев. Я люблю тебя очень сильно. Ты – мой супергерой. Мы все тебя любим! Я постараюсь сделать твой день самым особенным. Люблю, Харпер», – написала младшая из семейства.

Харпер со своим подарком (видео: instagram.com/victoriabeckham)

Поклонников невероятно умилило такое послание. А также ангельская внешность девочки, которой в июле исполнится уже 9 лет. Но некоторые посчитали также, что столь личные моменты можно было оставить исключительно для себя и родных, а не делиться ими со всем миром.

  • Так очаровательна. Что за прекрасная семья!
  • Так мило!
  • Просто идеальна
  • Восхитительная малышка. Много поцелуев тебе
  • Может, некоторые вещи должны быть личными. Этот момент только для нее и ее папы
  • Красиво
  • Она не может быть более хорошенькой
  • Так очаровательно
  • Малышка Харпер. Она просто ангел
  • Твой красавчик папа и мой герой тоже, Харпер
  • Ты просто благословенна! Что за сладкая малышка, восхитительная семья
  • Славное дитя
  • Прекрасный почерк
  • Это почерк Харпер? Такой ровный и чистый
  • Почерк Харпер просто безупречный
  • Ах, так мило

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/victoriabeckham)

Также супруга Дэвида Бекхэма показала архивное фото со своим отцом. Он держит малышку Викторию на руках, а она весело смеется. Сделать фото еще более милым она решила с помощью красного банта, которым она украсила свой детский снимок.

Автор: Lite

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