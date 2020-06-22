Она просто идеальна: 8-летняя дочь Виктории Бекхэм покорила сеть красотой и талантами

Виктория Бэкхем, которая сейчас переживает не самые лучшие времена в бизнесе, в выходные решила отвлечься от проблем. Она посвятила их любимому мужу и детям. Как и многие знаменитости, звезда решила сделать несколько постов о Дне отца. «С Днем отца, Дэвид! Мы все так тебя любим. Так много поцелуев от всех нас!!!!», – написала Виктория под общим фото, которое опубликовала у себя в микроблоге. На нем дружная семья позирует возле бассейна: она сама, Дэвид, 21-летний Бруклин, 17-летний Ромео, 15-летний Круз и 8-летняя Харпер, которая нежно целует папу в щеку, сидя у него на руках. Поклонники принялись писать комплименты одной из самых популярных семей в мире, благодаря за такой трогательный пост.

Дружная семья Бекхэм (видео: instagram.com/victoriabeckham)

Позже Виктория показала еще пару милых видео. На первом любящая дочь Харпер Севен демонстрирует подарок для папы, который она сделала своими руками. Ярко-желтая открытка с красноречивой надписью «Папа, ты мой герой. Счастливого Дня отца, папочка», содержит также не менее трогательное поздравление. «Дорогой папа, я надеюсь, тебе понравится твой подарок, и я надеюсь, что ты прекрасно проведешь этот день. Я надеюсь, ты получишь много объятий и поцелуев. Я люблю тебя очень сильно. Ты – мой супергерой. Мы все тебя любим! Я постараюсь сделать твой день самым особенным. Люблю, Харпер», – написала младшая из семейства.

Харпер со своим подарком (видео: instagram.com/victoriabeckham)

Поклонников невероятно умилило такое послание. А также ангельская внешность девочки, которой в июле исполнится уже 9 лет. Но некоторые посчитали также, что столь личные моменты можно было оставить исключительно для себя и родных, а не делиться ими со всем миром.

Так очаровательна. Что за прекрасная семья!

Так мило!

Просто идеальна

Восхитительная малышка. Много поцелуев тебе

Может, некоторые вещи должны быть личными. Этот момент только для нее и ее папы

Красиво

Она не может быть более хорошенькой

Так очаровательно

Малышка Харпер. Она просто ангел

Твой красавчик папа и мой герой тоже, Харпер

Ты просто благословенна! Что за сладкая малышка, восхитительная семья

Славное дитя

Прекрасный почерк

Это почерк Харпер? Такой ровный и чистый

Почерк Харпер просто безупречный

Ах, так мило

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/victoriabeckham)

Также супруга Дэвида Бекхэма показала архивное фото со своим отцом. Он держит малышку Викторию на руках, а она весело смеется. Сделать фото еще более милым она решила с помощью красного банта, которым она украсила свой детский снимок.