Вона просто ідеальна: 8-річна дочка Вікторії Бекхем підкорила мережу красою і талантами

Вікторія Бекхем, яка зараз переживає не найкращі часи у бізнесі, у вихідні вирішила відволіктися від проблем. Вона присвятила їх коханому чоловікові та дітям. Як і багато знаменитостей, зірка вирішила зробити кілька постів про День батька. «З Днем батька, Девід! Ми всі тебе любимо. Так багато поцілунків від усіх нас!!!!», – написала Вікторія під спільним фото, яке опублікувала у себе в мікроблозі. На ньому дружна сім'я позує біля басейну: вона сама, Девід, 21-річний Бруклін, 17-річний Ромео, 15-річний Круз і 8-річна Харпер, яка ніжно цілує татка у щоку, сидячи у нього на руках. Шанувальники почали писати компліменти одній з найпопулярніших у світі родин, дякуючи за такий зворушливий пост.

Дружна сім'я Бекхем (відео: instagram.com/victoriabeckham)

Пізніше Вікторія показала ще пару милих відео. На першому любляча донька Харпер Севен демонструє подарунок для тата, який вона зробила своїми руками. Яскраво-жовта листівка з промовистим написом «Тато, ти мій герой. Щасливого Дня батька, татко», містить не менш зворушливе привітання. «Дорогий тато, я сподіваюся, тобі сподобається твій подарунок, і я сподіваюся, що ти чудово проведеш цей день. Я сподіваюся, що ти отримаєш багато обіймів і поцілунків. Я люблю тебе дуже сильно. Ти – мій супергерой. Ми всі тебе любимо! Я постараюся зробити твій день самим особливим. Люблю, Харпер», – написала молодша з родини.

Харпер зі своїм подарунком (відео: instagram.com/victoriabeckham)

Шанувальників неймовірно зворушило таке послання. А також ангельська зовнішність дівчинки, якій в липні виповниться вже 9 років. Але деякі з нх вважають також, що такі особисті моменти можна було залишити виключно для себе і рідних, а не ділитися ними з усім світом.

Так чарівна. Що за чудова сім'я!

Так мило!

Просто ідеальна

Чудова дівчинка. Багато поцілунків тобі

Може, деякі речі повинні бути особистими. Цей момент тільки для неї і її тата

Красиво

Вона не може бути більш гарненькою

Так чарівно

Малятко Харпер. Вона просто ангел

Твій красень тато і мій герой теж, Харпер

Ти просто благословенна! Що за солодка дівчинка, чудова сім'я

Славне дитя

Прекрасний почерк

Це почерк Харпер? Такий рівний і чистий

Почерк Харпер просто бездоганний

Ах, так мило

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/victoriabeckham)

Також дружина Девіда Бекхема показала архівне фото зі своїм батьком. Він тримає дівчинку Вікторію на руках, а вона весело сміється. Зробити фото ще більш милим вона вирішила з допомогою червоного банта, яким вона прикрасила свій дитячий знімок.