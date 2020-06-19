На грани банкротства: Виктория Бекхэм взяла кредит на 8 миллионов долларов, чтобы спасти свой бренд

Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Victoria Beckham угрожает банкротство

Виктория Бекхэм – одна из самых успешных бизнесвумен в мире. Но даже у такого признанного дома, как Victoria Beckham, бывают нелегкие времена. По слухам, на данный момент бренд находится на грани банкротства. Оказывается, за 2018-й год марка потеряла около 15,5 миллионов долларов, а за последние четыре года в целом – 52 миллиона долларов. Пандемия внесла в эту ситуацию еще более разрушительную роль, заставив владельцев искать пути выхода из кризиса. И Виктория решилась на экстренные меры – британский дизайнер и икона стиля взяла кредит на 8 миллионов долларов, чтобы пережить этот нелегкий период.

Дизайнер пошла на отчаянные меры (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Такое соглашение позволит супруге Дэвида Бекхэма сохранить контроль над своим брендом. Но она идет на определенный риск: в случае, если кредит не будет выплачен в срок, вложенная сумма конвертируется в акции Victoria Beckham Ltd., а те перейдут люксембургской компании London Investments Sarl, которая владеет 28% акций марки. Сейчас вместе с мужем Виктория владеет 48,4% акций, а 23,6% принадлежат английскому продюсеру Саймону Фуллеру. «Виктория не хотела бы отказываться от контроля в бизнесе, который основывается на ее имени. Однако непростые времена требуют отчаянных мер», – рассказал финансовый эксперт.

Виктория и Дэвид переживают не лучшие времена (фото: instagram.com/victoriabeckham)

К слову, Дэвид не раз выручал свою любимую супругу в ее деле. В общей сложности в компанию Виктории он вложил около 20 миллионов долларов. К слову, совместное состояние супругов, по оценкам, составляет около 440 миллионов долларов.

Напомним, история бренда началась в 2000-х. Викторию пригласили разработать линию джинсов для марки Rock & Republic. Коллекция имела колоссальный успех, что и послужило отправной точкой для создания своего бренда. При поддержке своего мужа экс-перчинка создала первую коллекцию dVb Style (David and Victoria Beckham Style). Она включала джинсы, аксессуары, сумки и солнцезащитные очки. В 2008-м году Виктория Бекхэм начинает выпускать коллекции одежды под своим собственным именем. Первая из них была показана на нью-йоркской Неделе моды.

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Автор: Lite