"Просто ангел": дочь Веры Брежневой очаровала сеть нежными фото

Старшая дочь Веры Брежневой, Соня Киперман похожа на свою звездную мать как две капли воды. И сходство это не только во внешности, но и во внутреннем посыле. Так же, как и знаменитой певице, ее дочери особенно удаются романтичные и нежные образы. Недавно девушка поделилась несколькими "воздушными" кадрами на своей странице в Instagram. На одних кадрах красавица позировала в платье оттенка беж с принтом крупных белых цветов, загадочно пописав их философской фразой.

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Мы бежим в будущее, сияя как бриллианты", - прокомментировала пост Соня.

И следом девушка опубликовала еще один пост в похожей эстетике — позируя в нежно-розовом платье с открытой спиной.

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Мечтай, немного мечтай обо мне", - такой призыв оставила дочка знаменитости под фото.

Конечно, поклонники не смогли не прокомментировать ангельские фото своей любимицы и осыпали Соню комплиментами.

Скриншот: Комментарии к посту Сони Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Твои фото очень эстетические, не могу налюбоваться"

"Очень красивая"

"Светлый зайчик"

"My cleopatra"

"Ты прекрасна"

"Красоточка"

"Красивенькая"

"Ты просто ангел"

"ms beauty"

"Beautiful"

Напомним, что дочь Веры Брежневой, Соня Киперман недавно засветила точеную фигуру в мини-купальнике, чем вызвала бурю комментариев поклонников.

Кстати, Вера Брежнева специально летала в США на выпускной Сони. Певица задержалась на несколько дней в стране, и провела время с любимой девочкой.

Напомним, что дочь Веры Брежневой пленила сеть эффектным образом в коротком топе.