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"Просто янгол": донька Віри Брежнєвої зачарувала мережу ніжними фото


Соня Кіперман постала перед підписниками у дуже романтичному образі

Найстарша дочка Віри Брежнєвої, Соня Кіперман схожа на свою зоряну мати як дві краплі води. І схожість не тільки в зовнішності, але і у внутрішньому посилі. Так само, як і знаменитій співачці, її донці особливо вдаються романтичні і ніжні образи. Нещодавно дівчина поділилася кількома "повітряними" кадрами на своїй сторінці в Instagram. На одних кадрах красуня позувала у сукні віддтінку беж з принтом великих білих квітів, загадково пописав їх філософською фразою.

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Ми біжимо в майбутнє, сяючи як діаманти", - прокоментувала пост Соня.

І слідом дівчина опублікувала ще один пост в схожій естетиці — позуючи в ніжно-рожевій сукні з відкритою спиною.

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Мрій, трохи мрій про мене", - такий заклик залишила донька знаменитості під фото.

Звичайно, шанувальники не змогли не прокоментувати "янгольські" фото своєї улюблениці і обсипали Соню компліментами.

 

Скріншот: Коментарі до посту Соні Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

  • "Твої фото дуже естетичні, не можу намилуватися"
  • "Дуже красива"
  • "Світлий зайчик"
  • "My cleopatra"
  • "Ти прекрасна"
  • "Красоточка"
  • "Гарненька"
  • "Ти просто янгол"
  • "ms beauty"
  • "Beautiful"

Нагадаємо, що дочка Віри Брежнєвої, Соня Кіперман нещодавно засвітила фігуру в міні-купальнику, чим викликала бурю коментарів шанувальників.

До речі, Віра Брежнєва навмисно літала в США на випускний Соні. Співачка затрималася на кілька днів в країні, і провела час з коханою дівчинкою.

Нагадаємо, що дочка Віри Брежнєвої полонила мережу ефектним образом в короткому топі.

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