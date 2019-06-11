"Приятно видеть искренность": Настя Каменских эмоционально обратилась к фанатам

Настя Каменских после долгожданной свадьбы с Потапом и короткого "медового месяца" с новоиспеченным мужем в Турции уже вернулась в Украину и приступила к работе. Однако певица нашла в своем загруженном графике время на то, чтобы поблагодарить поклонников за поздравления и теплые пожелания.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала нежное фото со свадьбы, которая состоялась 23 мая. На нем она и Потап целуются под надписью Mr&Mrs. Настя отметила, что ей очень приятно получать искренние поздравления и теплые слова и пожелала всем фанатам также найти свою вторую половинку.

"У меня каждый день концерты и на каждом из них получаю от вас, любимые поклонники, поздравления с нашим с @realpotap событием. Нам безумно приятно слышать от вас такие теплые пожелания счастья. Особенно приятно видеть в ваших глазах искренность и радость за нас! Видела, что нас назвали украинской королевской семьей! Смотрю на фото и, правда, наша свадьба получилась #royalwedding. Спасибо всем, кто разделил с нами этот день! Спасибо, нашим любимым фанатам, что проживаете с нами эти эмоции. Мы вас безумно любим! Желаем каждому из вас найти своих #soulmates, которые будут ценить вас и вдохновлять. А вы любите их, заботьтесь и помните, что залог крепких отношений это всегда работа двоих: взаимная поддержка, забота и доверие", - эмоционально написала Каменских.

Видео: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Подписчики тут же засыпали Настю и Потапа новой порцией поздравлений, отмечая, что они просто-таки идеальная пара и пример настоящей любви.

"Ваша пара - пример настоящей любви"

"Любим вас очень очень"

"Ничья свадьба не вызывала столько положительных эмоций,как ваша. смотря на вас, даже отчаявшиеся люди,верят в любовь, спасибо, родные"

"Вы очень красивая пара. Искренне рада за Вас, желаю много-много маленьких Настюшек и Лешек"

"Настюшенька будьте счастливы с Лешей!!! Вы умнички!"

"Приятно смотреть на вас!!!! Давно надо было так уже сделать!)))"

"Пусть Ваша любовь длится вечно ,а Бог хранит вашу любовь и счастье .Пусть у вас родится Ваша маленькая копия"

"Наши принц и принцесса"

"Какие вы красивые, излучаете счастье и любовь"

"Долгих и главное счастливых лет совместной жизни. Это только начало вашего пути. Пусть на вашем пути будет мир, любовь и взаимоуважение"

"Вы лучшая пара"

"По эмоциям это было как свадьба в королевской семье - это правда!"

"Самая лучшая пара Украины! Мы за вас безумно рады и наша любовь к вам бесконечна"

"Вы лучшие!!! Пронесите это счастье через всю жизнь!!!"

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских в бикини поделилась грандиозными планами на лето.

Ранее Потап показал Настю Каменских в одних крошечных бикини. Певица плавала в бассейне их загородного дома.

К слову, Потап рассказал, как сын отреагировал на его свадьбу с Настей Каменских.