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"Лето - чтобы наслаждаться!" Каменских в бикини поделилась грандиозными планами

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.06.2019 - 10:57
"Лето - чтобы наслаждаться!" Каменских в бикини поделилась грандиозными планами
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица намерена все лето выступать, но не забывает и об отдыхе

Настя Каменских недавно прилетела в Украину после медового месяца в Турции с любимым мужем Потапом (пара узаконила отношения 23 мая и отгуляла пышную свадьбу) и тут же с головой окунулась в работу. Если продюсер и рэпер приступил к съемкам нового клипа вместе со своей группой MOZGI, то Настя сразу же отправилась в концертный тур, ведь все лето у нее буквально расписано по дням. Так, на новом фото в Instagram она позирует в белоснежном бикини с оригинальным коктейлем из ананаса в руках.

Певица решили поделиться своими целями на ближайший сезон и рассказать, что она непременно собралась реализовать этим летом. Стоит сказать, что планы у звезды грандиозные – она обещала себе находить время на отдых и радоваться теплу и солнцу. В подтверждение своих слов Настя опубликовала снимок в купальнике, на котором отчетливо виден ее полуобнаженный бюст.

"Одна из моих целей: находить время на себя, даже при плотном графике. Эта неделя у меня очень насыщенная и каждый день выступления: Киев, Умань, Одесса! И такой график у меня на ближайшие три месяца. Кроме этого, я регулярно занимаюсь в спортзале, готовлю новые интересные проекты и создаю для вас новую музыку. Но лето ведь создано и для того, чтобы им наслаждаться, не так ли? Поэтому стараюсь находить время для того, чтобы просто понежиться на солнышке и покайфовать", - призналась знаменитость.

&quot;Лето - чтобы наслаждаться!&quot; Каменских в бикини поделилась грандиозными планами

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники похвалили звезду за умение правильно расставить приоритеты и ее неуемную энергичность, а также сделали комплименты внешности.

"Настя, ты лучшая!", "Настюля, ты суперрр молодец!", "Красотка", "Спасибо за мотивацию!", "Шикарная Настя!", "Молодец, хочется брать с тебя пример", "Самая крутая Настюша, люблю!", "Краснуня!", "Крутой купальник", - писали комментаторы.

Ранее Потап показал Настю Каменских в одних крошечных бикини. Певица плавала в бассейне их загородного дома.

Кстати, Потап похвастался кулинарными способностями жены Насти Каменских . Он похвалил певицу за то, что она все успевает и вкусно его кормит.

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