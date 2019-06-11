"Приятно видеть искренность": Настя Каменских эмоционально обратилась к фанатам

Певица трогательно поблагодарила всех за поздравления
Настя Каменских после долгожданной свадьбы с Потапом и короткого "медового месяца" с новоиспеченным мужем в Турции уже вернулась в Украину и приступила к работе. Однако певица нашла в своем загруженном графике время на то, чтобы поблагодарить поклонников за поздравления и теплые пожелания.
На своей странице в Instagram артистка опубликовала нежное фото со свадьбы, которая состоялась 23 мая. На нем она и Потап целуются под надписью Mr&Mrs. Настя отметила, что ей очень приятно получать искренние поздравления и теплые слова и пожелала всем фанатам также найти свою вторую половинку.
"У меня каждый день концерты и на каждом из них получаю от вас, любимые поклонники, поздравления с нашим с @realpotap событием. Нам безумно приятно слышать от вас такие теплые пожелания счастья. Особенно приятно видеть в ваших глазах искренность и радость за нас! Видела, что нас назвали украинской королевской семьей! Смотрю на фото и, правда, наша свадьба получилась #royalwedding. Спасибо всем, кто разделил с нами этот день! Спасибо, нашим любимым фанатам, что проживаете с нами эти эмоции. Мы вас безумно любим! Желаем каждому из вас найти своих #soulmates, которые будут ценить вас и вдохновлять. А вы любите их, заботьтесь и помните, что залог крепких отношений это всегда работа двоих: взаимная поддержка, забота и доверие", - эмоционально написала Каменских.
Видео: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)
Подписчики тут же засыпали Настю и Потапа новой порцией поздравлений, отмечая, что они просто-таки идеальная пара и пример настоящей любви.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Напомним, Настя Каменских в бикини поделилась грандиозными планами на лето.
Ранее Потап показал Настю Каменских в одних крошечных бикини. Певица плавала в бассейне их загородного дома.
К слову, Потап рассказал, как сын отреагировал на его свадьбу с Настей Каменских.