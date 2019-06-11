"Приємно бачити щирість": Настя Каменських емоційно звернулася до фанатів

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка зворушливо подякувала всім за привітання

Настя Каменських після довгоочікуваної весілля з Потапом і короткого "медового місяця" з новоспеченим чоловіком в Туреччині вже повернулася в Україну і приступила до роботи. Однак співачка знайшла в своєму завантаженому графіку час на те, щоб подякувати шанувальникам за привітання і теплі побажання.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала ніжне фото з весілля, яке відбулася 23 травня. На ньому вона і Потап цілуються під написом Mr&Mrs. Настя зазначила, що їй дуже приємно отримувати щирі вітання та теплі слова і побажала всім фанатам також знайти свою другу половинку.

"У мене кожен день концерти і на кожному з них отримую від вас, улюблені шанувальники, привітання з нашою з @realpotap подією. Нам дуже приємно чути від вас такі теплі побажання щастя. Особливо приємно бачити в ваших очах щирість і радість за нас! Бачила, що нас назвали української королівською родиною! Дивлюся на фото і, правда, наше весілля вийшло #royalwedding. Спасибі всім, хто розділив з нами цей день! Дякую, нашим улюбленим фанам, що проживаєте з нами ці емоції. Ми вас шалено любимо! Бажаємо кожному з вас знайти своїх #soulmates, які будуть цінувати вас і надихати. А ви любіть їх, піклуйтеся і пам'ятайте, що запорука міцних відносин це завжди робота двох: взаємна підтримка, турбота і довіра", - емоційно написала Каменських.

Відео: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Підписники тут же засипали Настю і Потапа новою порцією привітань, відзначаючи, що вони просто-таки ідеальна пара і приклад справжньої любові.

"Ваша пара - приклад справжньої любові"

"Любимо вас дуже дуже"

"Нічия весілля не викликала стільки позитивних емоцій,як ваша. дивлячись на вас, навіть зневірені люди,які вірять в любов, спасибі, рідні"

"Ви дуже гарна пара. Щиро рада за Вас, бажаю багато-багато маленьких Настюшек і Лешек"

"Настюшенька будьте щасливі з Льошею!!! Ви умнички!"

"Приємно дивитися на вас!!!! Давно треба було так зробити!)))"

"Нехай Ваша любов триває вічно ,а Бог береже вашу любов і щастя .Нехай у вас народиться Ваша маленька копія"

"Наші принц і принцеса"

"Які ви красиві, випромінюєте щастя і любов"

"Довгих і головне щасливих років спільного життя. Це тільки початок вашого шляху. Нехай на вашому шляху буде мир, любов та взаємоповага"

"Ви найкраща пара"

"По емоціям це було весілля в королівській родині - це правда!"

"найкраща пара України! Ми за вас дуже раді і наша любов до вас безмежна"

"Ви найкращі!!! Пронесіть це щастя через усе життя!!!"

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських в бікіні поділилася грандіозними планами на літо.

Раніше Потап показав Настю Каменських в одних крихітні бікіні. Співачка плавала в басейні їх заміського будинку.

До речі, Потап розповів, як син відреагував на його весілля з Настею Каменських.