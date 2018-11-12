Танцы со звездами 2018: какая пара покинула проект после 12 эфира

В воскресенье, 11 ноября, зрители телеканала 1+1 увидели двенадцатый выпуск шоу Танцы со звездами, в котором выступили 5 оставшихся звездных пар.

В зоне риска оказались Мишель Андраде и Женя Кот, Леся Никитюк и Макс Ежов, Павел Вишняков и Юлия Сахневич.

Андраде и Кот, Вишняков и Сахневич исполнили "танец за жизнь".

По оценкам судьей и по результатам зрительского голосования проект покинули Мишель Андраде и Женя Кот.

Отметим, каждый эфир проект может покинуть пара, которая наберет наименьшее количество баллов по оценкам судьёй и по результатам зрительского голосования. Если у двух последних пар в турнирной таблице будет одинаково низкая сумма баллов по окончанию голосований зрителей, тогда их судьбу будут решать судьи. Спасти своих любимчиков можно активным голосованием путем смс и телефонных звонков.

Напомним, ранее мы писали, как прошел 12 выпуск шоу Танцы со звездами 2018.