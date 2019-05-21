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"Пришла пора": дочка Оли Поляковой трогательно познакомила с новым членом семьи (фото)


Выяснилось, что собачке дали уже другую кличку

Новый питомец Оли Поляковой и ее семьи стал едва ли не "топ-темой" обсуждения среди ее поклонников. Певица неоднократно публиковала различные видео в разделе сториз на instagram-страничке, где показывала маленькую пушистую собачку белоснежного цвета. Интересно, что тогда Оля Полякова отметила, что собачку назвали Тина.

Теперь же дочка Поляковой Маша решила более подробно рассказать о новом любимчике, вернее – любимице. Выяснилось, что белой собачке породы Померанский шпиц всего 4 месяца. Теперь она новый член семьи Поляковых. Более того, собачке все же решили дать новую кличку – вместо Тины она стала Мими.

"Пришла пора вас познакомить с новым членом нашей семьи, её зовут Мими и ей 4 месяца. Это померанский веселый шпиц, которого мы все очень любим", - лаконично написала Маша Полякова и сопроводила свой пост милым фото, держа на руках собачку.

Маша Полякова и померанский шпиц Мими (фото: instagram.com/mashapolyakova)

К слову, от поклонников Маши не ускользнула немаловажная деталь, что изначально собачку назвали Тиной.

"Мими? Вроде бы Тиной хотели назвать? Или я что-то путаю?"

"Так и есть, они назвали ее Тиной, но потом передумали и назвали Мими"

Другие поклонники Маши оставили свои умиленные отзывы под ее новым снимком:

  • Какие вы милые!)
  • Очень красивая!
  • Надо было умную породу выбирать. А эта игрушка быстро надоест. Имхо, без обид.
  • Маша – красоточка)
  • Машуня, ты очень-очень красивая, а Мими такая забавная и милая!
  • Что-то у шпица нет настроения, мордочка невеселая)
  • Класс! Какая Прелесть! Замечательная Фотка!
  • Вдвоем же гараздо веселее будет) А так красотка!
  • Какая прелесть!
  • Какие же вы красивые и милые)
  • Какая милая и божествиная!

Отметим, в последнее время Маша Полякова все более и более активна в соцсети. Девушка развивает свою instagram-страничку, где уже более 100 тыс. подписчиков. А недавно Полякова младшая восхитила своих поклонников появлением в оригинальном платье-вышиванке. И кстати, Оля Полякова также опубликовала свой стильный лук с красочной вышивкой.

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