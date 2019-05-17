У кого круче? Оля Полякова с дочками похвастались стильными вышиванками

Певица показала, в чем они провели День вышиванки
В четверг, 16 мая, вся Украина отмечала День вышиванки и многие знаменитости нарядились в этот день в наряды в национальном стиле. Не стала исключением и Оля Полякова, причем роскошные вышиванки примерила не только она, а и обе ее дочери - Маша и Алиса. На своей странице в Instagram певица показала их стильные "луки" и поинтересовалась у поклонников, у кого же наряд самый крутой.
Сама Оля отдала предпочтение более современному варианту - она надела темно-зеленый брючный комбинезон, а сверху набросила черную вышитую накидку.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Старшая дочка, 14-летняя Маша позировала в коротком платье-вышиванке в черно-оранжевых цветах, а младшая Алиса - в темно-синей плиссированной юбке, традиционной рубашке-вышиванке, белых колготках с кроссовками и веночке на голове. Отметим, что все наряды - от украинского дизйнера Юлии Магдыч.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Фото: Оля Полякова с дочкой Алисой (instagram.com/polyakovamusic)
"Как круто, что вышиванку сегодня можно использовать как современный, трендовый лук! Чья вышиванка вам нравится больше? Огромное спасибо @yu_magdych за создание этих шедевров!" - прокомментировала Полякова.
Некоторые подписчики посчитали, что на Оле не совсем даже и вышиванка, однако другие возразили им, что это более современный вариант. Мнения же относительно того, чей наряд самый крутой, разделились, однако все сошлись на том, что все трое - настоящие красавицы.
Напомним, ранее Оля Полякова с дочками похвастались точеными фигурами в спортзале.
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