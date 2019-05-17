У кого круче? Оля Полякова с дочками похвастались стильными вышиванками

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Певица показала, в чем они провели День вышиванки

В четверг, 16 мая, вся Украина отмечала День вышиванки и многие знаменитости нарядились в этот день в наряды в национальном стиле. Не стала исключением и Оля Полякова, причем роскошные вышиванки примерила не только она, а и обе ее дочери - Маша и Алиса. На своей странице в Instagram певица показала их стильные "луки" и поинтересовалась у поклонников, у кого же наряд самый крутой.

Сама Оля отдала предпочтение более современному варианту - она надела темно-зеленый брючный комбинезон, а сверху набросила черную вышитую накидку.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Старшая дочка, 14-летняя Маша позировала в коротком платье-вышиванке в черно-оранжевых цветах, а младшая Алиса - в темно-синей плиссированной юбке, традиционной рубашке-вышиванке, белых колготках с кроссовками и веночке на голове. Отметим, что все наряды - от украинского дизйнера Юлии Магдыч.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Фото: Оля Полякова с дочкой Алисой (instagram.com/polyakovamusic)

"Как круто, что вышиванку сегодня можно использовать как современный, трендовый лук! Чья вышиванка вам нравится больше? Огромное спасибо @yu_magdych за создание этих шедевров!" - прокомментировала Полякова.

Некоторые подписчики посчитали, что на Оле не совсем даже и вышиванка, однако другие возразили им, что это более современный вариант. Мнения же относительно того, чей наряд самый крутой, разделились, однако все сошлись на том, что все трое - настоящие красавицы.

"Для Маши поприкольней вышло"

"У Алисы конечно же. У нее у единственной вышиванка!"

"Машуня выиграла!!!!"

"У Маші як на мене найгарніша, Оля без обід. Ти красотка спору нет)"

"Вашей младшенький)) ближе к народу. На самом деле, все очень красивые!!!"

"У всіх гарні, а у Вас особливо круто"

"Это что-то невероятное! Очень красиво!"

"3 красавицы!!!"

"Шикарно выглядишь"

"Оля, вот это мне сюрприз ко дню вышиванки!!!! Какие вы красивые!"

"Дуже гарнi вишиваночки"

"Какая красота на Ваааас"

"Олю ваша вишиванка краща, така яскрава і підкреслює вашу привабливість, у діточок теж гарні вишиванки"

"Очень красивая накидка с вышивкой!!!!"

Напомним, ранее Оля Полякова с дочками похвастались точеными фигурами в спортзале.

Мы также сообщали, что смелая Полякова ошарашила абсолютно обнаженными фото в душе. Этот снимок все еще один из самых обсуждаемых на страничке певицы.

К слову, Оля Полякова возмутилась стилем Ким Кардашьян и удивилась, как это может кому-то нравиться.